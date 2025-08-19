Iga Swiatek triomphe à Cincinnati, son 24e titre en carrière et 11e en WTA 1000. Cette victoire la propulse à la 2e place mondiale, à 3000 points d'Aryna Sabalenka, avant l'US Open.

Iga Swiatek impériale à Cincinnati. Photo: Mark Lyons

ATS Agence télégraphique suisse

Moins de deux mois après son sacre à Wimbledon, Iga Swiatek a enlevé le WTA 1000 de Cincinnati pour la première fois. En finale, la Polonaise s'est imposée 7-5 6-4 devant Justine Paolini.

Iga Swiatek est ainsi parfaitement lancée en direction de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, qu'elle avait remporté en 2022 et qui débute dimanche à New York. Dans l'Ohio, la Polonaise a soulevé le 24e trophée de sa carrière, le 11e en WTA 1000, une catégorie où seule Serena Williams compte plus de titres (13). Cette victoire va, par ailleurs, lui permettre de ravir la 2e place du classement WTA à Coco Gauff pour toutefois rester à 3000 points de la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Face à l'Italienne, la Polonaise a perdu les trois premiers jeux de la finale avant d'exercer un très net ascendant. Au fil des jeux, son succès semblait inéluctable, Malgré tout son courage, Justine Paolini a concédé sa sixième défaite en six rencontres devant Iga Swiatek.