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Stan Wawrinka également présent
En difficulté ces derniers temps, Stefanos Tsitsipas fait son retour à Gstaad

Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste à Gstaad en 2024, revient au Swiss Open du 11 au 19 juillet. Malgré sa forme actuelle, le Grec (ATP 80) vise le titre dans une compétition relevée.
Publié: 10:32 heures
Stefanos Tsitsipas (ATP 80) a décidé de revenir à Gstaad!
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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ATS Agence télégraphique suisse

Demi-finaliste en 2024 face au futur vainqueur Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas (ATP 80) revient à Gstaad. Le Grec disputera le Swiss Open du 11 au 19 juillet avec l’ambition de s’immiscer dans la lutte pour le titre malgré la passe difficile qu’il traverse.

Double finaliste en Grand Chelem, Stefanos Tsitsipas figurera dans un tableau qui comprend déjà Lorenzo Musetti (ATP 9), Alexander Bublik (ATP 11), Casper Ruud (ATP 15), Valentin Vacherot (ATP 17), Matteo Berrettini (ATP 92) et Stan Wawrinka (ATP 106).

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