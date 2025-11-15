DE
Alex de Minaur battu
Jannik Sinner file en finale pour la troisième fois de suite

L'Italien Jannik Sinner (ATP 2) s'est qualifié pour sa troisième finale consécutive au Masters ATP à Turin. Il a battu en demi-finale l'Australien Alex de Minaur (ATP 7) en deux sets, 7-5 6-2.
Publié: 17:14 heures
Une finale de plus pour Jannik Sinner
Photo: ALESSANDRO DI MARCO
ATS Agence télégraphique suisse

Jannik Sinner (ATP 2) disputera une troisième finale d'affilée au Masters ATP de Turin. L’Italien s’est imposé en demi-finale face à Alex de Minaur (ATP 7) en deux manches, 7-5 6-2. De Minaur a offert une belle résistance lors de la manche initiale, tenant son rang jusqu'à 5-5. Mais Sinner a fini par prendre le service de l'Australien sur sa huitième balle de break, avant de confirmer sur sa mise en jeu pour empocher le premier set.

L'Italien a enchaîné en réussissant deux breaks d'entrée en seconde manche pour rapidement mener 4-0. Son adversaire ne s'en est jamais remis. Tenant du titre, Sinner tentera donc la passe de deux dimanche devant son public. Son adversaire sera le vainqueur de la deuxième demi-finale qui mettra aux prises dès 20h30 l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) et le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8).

