ATS Agence télégraphique suisse
Rebeka Masarova (WTA 120) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Austin. La Bâloise de 26 ans a battu la Chinoise Xinyu Wang (WTA 30) 6-3 6-2 en 1h07.
Elle a ainsi aligné un troisième succès au Texas après avoir remporté deux parties lors des qualifications. Au prochain tour, la Suissesse sera aux prises avec l'Américaine Whitney Osuigwe (WTA 163), elle aussi issue des qualifications.
