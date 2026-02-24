DE
Nouveau succès au Texas
La Bâloise Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Victoire éclatante pour Rebeka Masarova au tournoi WTA 250 d'Austin. La Bâloise élimine Xinyu Wang (WTA 30) en deux sets et retrouvera Whitney Osuigwe (WTA 163) en huitièmes de finale.
Publié: 08:36 heures
Rebeka Masarova est à l'aise à Austin.
Photo: Kirsty Wigglesworth
ATS Agence télégraphique suisse

Rebeka Masarova (WTA 120) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Austin. La Bâloise de 26 ans a battu la Chinoise Xinyu Wang (WTA 30) 6-3 6-2 en 1h07.

Elle a ainsi aligné un troisième succès au Texas après avoir remporté deux parties lors des qualifications. Au prochain tour, la Suissesse sera aux prises avec l'Américaine Whitney Osuigwe (WTA 163), elle aussi issue des qualifications.

