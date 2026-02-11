DE
Après sa finale à Melbourne
Fatigué, Novak Djokovic déclare forfait pour l'ATP 500 de Doha

Fatigué après sa finale à Melbourne face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic déclare forfait pour l'ATP 500 de Doha (16-21 février). Le Serbe de 38 ans vise un retour pour le Masters 1000 d'Indian Wells début mars.
Novak Djokovic ne jouera pas à Doha.
Le récent finaliste de l'Open d'Australie Novak Djokovic a déclaré forfait pour l'ATP 500 de Doha (16-21 février). L'ex-no1 mondial a pris cette décision en raison d'une «importante fatigue», ont annoncé mercredi les organisateurs du tournoi sur Instagram.

L'actuel 3e du classement ATP devait disputer au Qatar son premier tournoi depuis sa finale à Melbourne, où le patron du circuit Carlos Alcaraz (ATP 1) l'a privé le 1er février d'un 25e titre record en Grand Chelem. Il devrait faire son retour sur le circuit ATP au Masters 1000 d'Indian Wells (4-15 mars).

En l'absence du Serbe, qui se concentre à 38 ans presque exclusivement sur les Masters 1000 et les tournois du Grand Chelem, les principales têtes d'affiche à Doha seront Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui disputeront tous deux leur premier tournoi depuis l'Open d'Australie.

