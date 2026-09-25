Londres accueille à nouveau la Laver Cup, de vendredi à dimanche. Mais le tournoi créé par Roger Federer perd de son éclat initial et ne ressemble à vrai dire plus à grand chose.

La création de Roger Federer est en train de tourner à la catastrophe industrielle

La création de Roger Federer est en train de tourner à la catastrophe industrielle

Christian Müller

La Laver Cup a vécu le moment le plus marquant de sa jeune histoire lors de son dernier passage à Londres: les adieux de Roger Federer. Le Bâlois avait disputé un double aux côtés de son éternel rival Rafael Nadal et les larmes versées au terme de la rencontre avaient fait le tour du monde.

Depuis, la Laver Cup est bien loin de cette scène inoubliable. Depuis la retraite de Federer, ni Nadal ni Novak Djokovic n’ont plus participé à cette confrontation entre l’Europe et le reste du monde. Et les moments forts se font de plus en plus rares.

Sur le plan financier, la situation n’est également plus aussi florissante qu’à l’époque de Federer. Après avoir enregistré des bénéfices durant les dernières années de la carrière du Suisse, la Laver Cup a essuyé des pertes de 1,8 million de francs en 2023 et de 1,5 million en 2024, comme l’a rapporté CH Media. Il n’y a toutefois pas de quoi craindre pour l’avenir du tournoi à moyen terme. Celui-ci peut compter sur le soutien financier de ses organisateurs: la société de gestion de Federer, Team8, l’homme d’affaires brésilien Jorge Lemann et la Fédération australienne de tennis.

Pas de Jannik Sinner, pas de Ben Shelton

Un peu plus de stars ne ferait toutefois pas de mal. Or Ben Shelton, la principale tête d’affiche de l’équipe du reste du monde, a déclaré forfait. L’Américain, qui vient d’atteindre la finale de l’US Open, s’accorde une pause.

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner sera lui aussi absent. L’Italien est au repos depuis son sacre à Wimbledon en raison d’une blessure au genou. À noter toutefois que Sinner n’avait déjà jamais accepté les invitations à la Laver Cup lors des éditions précédentes.

Ce sont donc Carlos Alcaraz et le tout récent vainqueur de l’US Open, Alexander Zverev, qui seront les principales attractions de cette édition, de vendredi à dimanche.

Une fois encore, les légendes du tennis contribueront toutefois à donner du prestige au tournoi. Yannick Noah sera le capitaine de l’équipe Europe, tandis qu’Andre Agassi dirigera l’équipe Monde. Ils seront épaulés par Tim Henman et Patrick Rafter.

Rod Laver, dont la compétition porte le nom et qui fêtera bientôt ses 88 ans, a lui aussi fait une apparition lors des entraînements. Mais la plus grande star reste Roger Federer lui-même. Le cofondateur de la Laver Cup dispose désormais d’un espace qui lui est entièrement consacré à l’O2 Arena. Baptisée «The Roger Room», cette salle rend hommage aux nombreux moments forts que le Suisse a vécus lors de ses 45 apparitions dans ce temple du sport londonien.