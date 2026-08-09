L'Argovien Jérôme Kym (ATP 205) a perdu en finale du Challenger de Hagen contre Tom Gentzsch (ATP 185). Une défaite 6-4 7-6 qui met fin à une semaine pourtant remarquable pour le talent suisse.

Jérôme Kym s'incline en finale du Challenger de Hagen

Jérôme Kym s'incline en finale du Challenger de Hagen

ATS Agence télégraphique suisse

Jérôme Kym (ATP 205) devra encore patienter avant de conquérir un troisième titre sur le circuit Challenger. L'Argovien s'est incliné 6-4 7-6 (7/4) face à l'Allemand Tom Gentzsch (ATP 185) en finale du tournoi de Hagen dimanche. Il disputait sa première finale à ce niveau depuis son sacre à Zoug en juillet 2024.

Impressionnant depuis le début de la semaine (aucun set concédé dans ses quatre premiers matches), Jérôme Kym a buté sur le dernier obstacle sur la terre battue allemande. Il a pourtant mené 4-2 dans la deuxième manche puis 3/0 dans le jeu décisif, avant de perdre sept des huit derniers points du match.

L'Argovien, qui a passé un tour à l'Open de Gstaad le mois dernier, va gagner une vingtaine de places dans la hiérarchie grâce à cette place de finaliste. Mais il jouera très gros dans les prochaines semaines, lui qui avait remporté 130 points – sur les 321 qu'il totalise – en accédant aux 16es de finale de l'US Open 2025.