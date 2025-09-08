DE
Blessure au bras
Fin de saison pour Jack Draper

Le tennisman britannique Jack Draper, 7e mondial, met fin à sa saison 2025 en raison d'une blessure au bras.
Publié: 21:57 heures
Le britannique avait été contraint de déclarer forfait pour son deuxième tour de l’US Open.
Photo: IMAGO/Shutterstock

No 7 mondial, Jack Draper doit mettre un terme à sa saison en raison d’une blessure au bras. Le gaucher britannique avait été contraint de déclarer forfait pour son deuxième tour de l’US Open face au Belge Zizou Bergs en raison de sa blessure.

«Cette blessure nécessite du repos, ce qui signifie que je vais devoir faire l’impasse sur le reste de la saison 2025», écrit Jack Draper sur les réseaux sociaux.

