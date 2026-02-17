DE
FR

Jour de repos pour la Saint-Galloise
Belinda Bencic passe en 8es de finale à Dubai sans jouer

Belinda Bencic a bénéficié mardi du forfait de la Tchèque Sara Bejlek au WTA 1000 de Dubai. La Saint-Galloise passe donc directement en 8es de finale.
Publié: 10:44 heures
Belinda Bencic jouera les 8es de finale du tournoi de Dubai.
Photo: ALI HAIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueure de l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro au 1er tour lundi, Bencic (WTA 13) devait enchaîner face à la Tchèque (WTA 41), qui a créé la surprise en remportant le tournoi d'Abou Dhabi il y a dix jours. Elle bénéficie à la place d'un jour de repos supplémentaire.

En 8es de finale, la Suissesse affrontera l'Espagnole Paula Badosa (WTA 70) ou l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 9), récente demi-finaliste de l'Open d'Australie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus