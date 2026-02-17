Belinda Bencic a bénéficié mardi du forfait de la Tchèque Sara Bejlek au WTA 1000 de Dubai. La Saint-Galloise passe donc directement en 8es de finale.

Belinda Bencic passe en 8es de finale à Dubai sans jouer

Jour de repos pour la Saint-Galloise

Vainqueure de l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro au 1er tour lundi, Bencic (WTA 13) devait enchaîner face à la Tchèque (WTA 41), qui a créé la surprise en remportant le tournoi d'Abou Dhabi il y a dix jours. Elle bénéficie à la place d'un jour de repos supplémentaire.

En 8es de finale, la Suissesse affrontera l'Espagnole Paula Badosa (WTA 70) ou l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 9), récente demi-finaliste de l'Open d'Australie.