Belinda Bencic passe en 8es de finale à Dubai sans jouer

ATS Agence télégraphique suisse
Vainqueure de l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro au 1er tour lundi, Bencic (WTA 13) devait enchaîner face à la Tchèque (WTA 41), qui a créé la surprise en remportant le tournoi d'Abou Dhabi il y a dix jours. Elle bénéficie à la place d'un jour de repos supplémentaire.
En 8es de finale, la Suissesse affrontera l'Espagnole Paula Badosa (WTA 70) ou l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 9), récente demi-finaliste de l'Open d'Australie.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière