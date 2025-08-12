Dominic Stricker clarifie des questions de management

Dominic Stricker a clarifié des questions importantes concernant sa carrière. Le joueur s'est lié à un groupe de management et a pris la tête de sa société à responsabilité limitée.

1/4 Dominic Stricker a un nouveau management. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Ramona Bieri

En mars dernier, Dominic Stricker devait faire face à plusieurs chantiers. Son entraîneur Dieter Kindlmann avait démissionné et son père Stephan Stricker n’était plus son manager.

Désormais, le Bernois a trouvé la solution. Côté management, il sera représenté par AVD. Cette collaboration comprend «les domaines de la planification de carrière, du sponsoring et du marketing ainsi que du développement personnel», peut-on lire dans un communiqué. AVD a été fondée en 2022 par la joueuse de beach-volley suisse Anouk Vergé-Dépré. Elle s’engage actuellement en arrière-plan alors que le cofondateur et son partenaire Nicola Kusy est responsable de la direction opérationnelle.

«Nous entamons ensemble un nouveau chapitre», déclare Dominic Stricker, cité dans le communiqué. «Une agence qui comprend ce qu’est le sport de haut niveau et qui agit près des athlètes» est selon lui «le bon choix».

Mais il n’y a pas que le management qui change. Le joueur passe également à la tête de Stricker GmbH et prend ainsi plus de responsabilités en ce qui concerne l’ensemble de son environnement professionnel. Son objectif est de donner une touche personnelle encore plus claire à sa carrière et d’avoir une vision sur le long terme.