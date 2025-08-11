Roger Federer va faire son retour dans un «endroit spécial»

Roger Federer va revenir sur le court. Le Bâlois de 44 ans participera le 10 octobre à un événement en marge du Masters 1000 de Shangai. Un «endroit spécial», assure-t-il.

1/5 Roger Federer va rejouer en octobre. Photo: AFP

Cédric Heeb

Roger Federer est de retour sur les courts de tennis. Trois ans après son retrait du sport professionnel, celui qui a fêté ses 44 ans le 8 août va à nouveau prendre sa raquette. Comme l’a annoncé le Masters de Shanghai, le Bâlois participera le 10 octobre au «Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match». Cet événement se déroulera pendant le tournoi de la métropole chinoise.

Federer, qui a remporté 103 titres dans sa carrière, dont 20 Grands Chelems, sera sur le court avec des célébrités chinoises. Son équipe sera composée des stars du cinéma Donnie Yen (notamment vu dans «Rogue One: A Star Wars Story» et «John Wick: Chapitre 4») et Leo Wu, ainsi que de l’ancienne joueuse de tennis professionnelle Zheng Jie.

«Un endroit spécial pour moi»

Dans une vidéo publiée par l’organisateur sur X, Federer se montre impatient avant l’événement: «Je suis très heureux de revenir au Qizhong Stadium. Shanghai a toujours été un endroit spécial pour moi, avec des fans incroyables, des souvenirs inoubliables et un véritable amour du jeu.»

Le Suisse a en effet remporté le tournoi à deux reprises (2014 et 2017). Depuis la création du Masters en 2009, seuls Novak Djokovic (4) et Andy Murray (3) ont remporté plus de titres à Shanghai que lui. En 2010, Federer avait manqué de peu sa troisième victoire en s’inclinant en finale face à Murray. En 2024, il était aussi présent à Shanghai et avait également foulé le court lors de la journée précédant le début du tournoi.



