DE
FR

A nouveau sur le court
Roger Federer va faire son retour dans un «endroit spécial»

Roger Federer va revenir sur le court. Le Bâlois de 44 ans participera le 10 octobre à un événement en marge du Masters 1000 de Shangai. Un «endroit spécial», assure-t-il.
Publié: 10:18 heures
Partager
Écouter
1/5
Roger Federer va rejouer en octobre.
Photo: AFP
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

Roger Federer est de retour sur les courts de tennis. Trois ans après son retrait du sport professionnel, celui qui a fêté ses 44 ans le 8 août va à nouveau prendre sa raquette. Comme l’a annoncé le Masters de Shanghai, le Bâlois participera le 10 octobre au «Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match». Cet événement se déroulera pendant le tournoi de la métropole chinoise.

À lire aussi
Carlos Alcaraz: «Les gens veulent que je déteste Jannik Sinner»
Coup de gueule de l'Espagnol
Carlos Alcaraz: «Les gens veulent que je déteste Jannik Sinner»
Roger et Mirka Federer profitent de leur 25e été ensemble
Un anniversaire qui se fête
Roger et Mirka Federer profitent de leur 25e été ensemble

Federer, qui a remporté 103 titres dans sa carrière, dont 20 Grands Chelems, sera sur le court avec des célébrités chinoises. Son équipe sera composée des stars du cinéma Donnie Yen (notamment vu dans «Rogue One: A Star Wars Story» et «John Wick: Chapitre 4») et Leo Wu, ainsi que de l’ancienne joueuse de tennis professionnelle Zheng Jie.

«Un endroit spécial pour moi»

Dans une vidéo publiée par l’organisateur sur X, Federer se montre impatient avant l’événement: «Je suis très heureux de revenir au Qizhong Stadium. Shanghai a toujours été un endroit spécial pour moi, avec des fans incroyables, des souvenirs inoubliables et un véritable amour du jeu.»

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le Suisse a en effet remporté le tournoi à deux reprises (2014 et 2017). Depuis la création du Masters en 2009, seuls Novak Djokovic (4) et Andy Murray (3) ont remporté plus de titres à Shanghai que lui. En 2010, Federer avait manqué de peu sa troisième victoire en s’inclinant en finale face à Murray. En 2024, il était aussi présent à Shanghai et avait également foulé le court lors de la journée précédant le début du tournoi.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la