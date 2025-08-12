Un joueur français s'effondre en plein match à Cincinnati

Chaleur accablante à l'Open de Cincinnati: le Français Arthur Rinderknech s'est effondré en plein match. Jannik Sinner a quant à lui dû composer avec l'alarme incendie.

Plus de peur que de mal pour Arthur Rinderknech, victime d'un gros coup de chaud. Photo: IMAGO/PsnewZ

Blick Sport

À l'Open de Cincinnati, les joueurs doivent affronter une chaleur extrême. Les conditions climatiques ont eu des conséquences néfastes sur Arthur Rinderknech (30 ans, ATP 70).

Ce dernier s'est effondré lors du tournoi Masters 1000 de l'Ohio. Au deuxième set de son match contre le Canadien Félix Auger-Aliassime (25 ans, ATP 28), le Français de 30 ans est tombé au sol, en fond de court. Des images montrent Rinderknech allongé, s'essuyant le visage avec une serviette. Il a ensuite été pris en charge par le personnel médical.

«Merci pour vos messages, tout va bien! Un grand verre d'eau et je suis de retour», a écrit plus tard le Français sur Instagram. Selon les médias, Arthur Rinderknech a pris une courte pause avec des poches de glace et a décidé de continuer son match. Cependant, il a abandonné sur le score de 6-7, 2-4. «L'Équipe» annonçait 31 degrés sur le court, mais la température ressentie était de 40 degrés.

Comme un problème n'arrive jamais seul, une panne de courant a eu lieu à Cincinnati. Par conséquent, le tournoi a été suspendu lundi après-midi jusqu'en début de soirée. Le numéro un mondial Jannik Sinner a quant à lui été interrompu par une alarme incendie lors de sa victoire contre le Canadien Gabriel Diallo.



