Carlos Alcaraz bat Novak Djokovic en finale à Melbourne

L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté son premier Open d'Australie dimanche à Melbourne face à Novak Djokovic. A 22 ans, il est le plus jeune joueur à décrocher le Grand Chelem de carrière depuis 1938.

ATS Agence télégraphique suisse

Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Open d'Australie, privant ainsi Novak Djokovic d'un historique 25e titre majeur et d'un 11e sacre à Melbourne. Vainqueur 2-6 6-2 6-3 7-5 du Serbe en finale, l'Espagnol complète ainsi le Grand Chelem de carrière.

Déjà sacré deux fois à New York (2022, 2025), à Wimbledon (2023, 2024) et à Roland-Garros (2024, 2025), Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans et 272 jours le plus jeune joueur de l'histoire à s'adjuger les quatre trophées majeurs du tennis. Il améliore le record établi en 1938 par Donald Budge, qui avait 22 ans et 363 jours lorsqu'il a accompli cet exploit.

Phénomène de précocité, «Carlitos» fait ainsi mieux que les membres du «Big Three». Rafael Nadal avait ainsi déjà fêté ses 24 ans lorsqu'il avait réalisé le Grand Chelem de carrière, en 2010 à New York. Roger Federer avait près de 28 ans quand il avait enfin triomphé à Roland-Garros (en 2009), et Novak Djokovic avait 29 ans et quelques jours à l'heure de son premier sacre parisien.

Malmené dans un premier set où Novak Djokovic a évolué à un niveau stratosphérique, Carlos Alcaraz a su élever le curseur dès l'entame de la deuxième manche pour aller chercher son septième titre majeur en huit finales disputées à ce niveau. Il améliore d'ailleurs un autre record: avant lui, Björn Borg était le plus jeune joueur à conquérir un septième Grand Chelem (à 23 ans et 4 jours).

Djoko n'a rien lâché, mais...

Largement dominé dans un deuxième set à sens unique, Novak Djokovic s'est accordé une pause de cinq minutes au vestiaire avant d'entamer la troisième manche. Mais le Serbe de 38 ans n'est pas parvenu à dérégler la mécanique ibère. Carlos Alcaraz a signé le break décisif à 2-2 dans ce troisième set pour prendre définitivement l'ascendant sur un Novak Djokovic moins en jambes.

Inoxydable, Novak Djokovic n'a rien lâché, conscient qu'il s'agissait peut-être de sa dernière opportunité de décrocher ce 25e Majeur. Nole a ainsi effacé les six balles de break auxquelles il a fait face dans le deuxième jeu de la troisième manche, se procurant même une opportunité inespérée à la relance à 4-4. Mais Carlos Alcaraz a su serrer sa garde pour triompher après 3h02 de jeu.