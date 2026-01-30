Novak Djokovic s'est imposé vendredi à Melbourne face à Jannik Sinner dans une bataille de cinq sets. Le Serbe, épuisé mais victorieux, se prépare à affronter Carlos Alcaraz en finale de l'Open d'Australie.

Novak Djokovic a une nouvelle fois repoussé les limites vendredi soir à Melbourne. Au terme d'une demi-finale d'anthologie face à Jannik Sinner, remportée en cinq sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) et après près de quatre heures de combat, le Serbe a offert au public de l'Open d'Australie un spectacle d'une intensité rare.

«Je suis sans voix»

Visiblement ému au moment de s'exprimer sur le court, Novak Djokovic n'a pas caché son épuisement. «Je suis sans voix. Oh mon Dieu... ça paraît surréaliste. Jouer pendant 4 heures, il est presque 2 heures du matin», a-t-il confié au micro de Jim Courier, des propos relayés par L'Equipe. Une déclaration à l'image de l'engagement total dont il a fait preuve pour venir à bout de son adversaire.

Face à Jannik Sinner, devenu sa véritable bête noire ces derniers mois, le Serbe a dû puiser profondément dans ses ressources. «Il avait remporté les cinq derniers matches contre moi. Il avait mon numéro de téléphone, j'ai dû le changer ce soir», a-t-il plaisanté. Derrière l'humour, Novak Djokovic a surtout tenu à saluer le niveau de jeu de l'Italien, qualifié d'«incroyable» et capable de pousser ses adversaires «à des limites extrêmes». Au filet, il a même remercié Jannik Sinner pour lui avoir laissé «une chance».

Ce match s'inscrit déjà parmi les grandes batailles disputées par Novak Djokovic à Melbourne. Le Serbe n'a pas hésité à le comparer à la légendaire finale de l'Open d'Australie 2012 face à Rafael Nadal, conclue après près de six heures d'efforts. L'enjeu était toutefois différent cette fois-ci: il s'agissait de reprendre l'ascendant sur un rival en pleine ascension et de se projeter vers une nouvelle finale majeure.

«Une des meilleures ambiances que j'aie jamais connue»

Très en phase avec le public australien, Novak Djokovic a également savouré l'ambiance exceptionnelle de la Rod Laver Arena. «Ce soir, c'était une des meilleures ambiances que j'aie jamais connue au niveau du soutien à l'Open d'Australie. Vous en avez eu pour votre argent ce soir. Je veux 10% du prix des billets, sans négociation», a-t-il lancé dans un mélange d'humour et de gratitude.

En finale, Novak Djokovic retrouvera le numéro un mondial Carlos Alcaraz, vainqueur plus tôt dans la soirée d'Alexander Zverev. Le Serbe a raconté, sourire aux lèvres, leur échange après le match: «Il m'a dit qu'il était désolé d'avoir retardé le début de mon match, que comme j'étais un vieux, il était l'heure d'aller me coucher.»

Malgré la fatigue accumulée, Novak Djokovic reste pleinement concentré sur son objectif. A deux jours de la finale, les amateurs de tennis attendent avec impatience le duel entre l'expérience et la jeunesse, entre l'ancien roi de Melbourne et le prodige espagnol. Selon L'Equipe, le Serbe espère avoir suffisamment d'énergie pour conclure cet Open d'Australie en beauté.