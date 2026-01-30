Novak Djokovic écrit une nouvelle page de sa légende

Le plus grand tennisman de tous les temps entre encore un peu plus dans la légende! Novak Djokovic a éliminé Jannik Sinner ce vendredi en demi-finales de l'Open d'Australie et affrontera Alcaraz dimanche.

ATS Agence télégraphique suisse

La preuve est faite une fois de plus! Dans le duel à distance qui l'oppose à Rafael Nadal pour le titre de meilleur joueur de tous les temps, Novak Djokovic a encore accru son avance ce vendredi à Melbourne! Le Serbe a en effet éliminé Jannik Sinner au terme d'un combat épique, en cinq sets, et retrouvera Carlos Alcaraz en finale. En quête d'un 25e sacre en Grand Chelem, le décuple vainqueur du tournoi a battu l'Italien 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4.

Novak Djokovic a réalisé un véritable exploit en écartant l'Italien, double tenant du titre à Melbourne, qui avait remporté leurs cinq derniers affrontements. Barré par la montée en puissance du nouveau «Big Two», le Serbe de 38 ans n'avait plus atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon 2024.

Plus de quatre heures de combat

Le meilleur joueur de l'histoire a su garder les nerfs solides lors d'une cinquième manche de très haut niveau pour s'imposer au bout de la nuit, à passé 1h30 du matin «Down Under». Alors qu'il avait réalisé un break décisif à 3-3, il a dû effacer trois balles de break sur le jeu suivant pour s'octroyer le droit de servir pour le match.



Et alors qu'il menait 40/15 dans cet ultime jeu, l'homme aux 24 titres du Grand Chelem a galvaudé deux balles de match, avant de finalement conclure la partie à son troisième essai. Après ce combat de plus de 4 heures, il aura besoin d'un exploit du même acabit pour venir à bout de Carlos Alcaraz dimanche en finale.