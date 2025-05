Roland-Garros: Sinner expédie Gasquet à la retraite

Les larmes de Richard Gasquet après sa défaite. Photo: Thibault Camus

ATS Agence télégraphique suisse

Richard Gasquet (38 ans), qui avait disputé son premier match sur le circuit ATP en 2002, avait annoncé que le tournoi parisien, dans lequel il figurait pour la 22e fois, serait son dernier. Sinner (23 ans) affrontera au prochain tour le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 34).

Dès la balle de match achevée, le tout jeune retraité a été salué par une ovation debout de la foule, tandis qu'il s'asseyait sur son banc, les yeux rougis par les larmes en attendant la cérémonie prévue pour honorer sa carrière. «Bien sûr, nous appartenons à des générations différentes», a souligné Sinner sur le Central dans son interview d'après-match.

«Une ère incroyable pour le tennis»

«Tu as joué pendant une ère incroyable pour le tennis», celle des Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, a rappelé l'Italien. «Bravo pour ta carrière exceptionnelle, pour tout ce que tu as fait. C'est ton moment», a lancé Sinner à Gasquet avant le début de la cérémonie d'hommage.

Alexander Zverev (ATP 3) s'est quant à lui qualifié pour le troisième tour en dominant le Néerlandais Jesper de Jong (ATP 88), malgré la perte du premier set. Toujours à la poursuite d'un premier titre en Grand Chelem, l'Allemand de 28 ans s'est imposé 3-6 6-1 6-2 6-3 en 2h58 de jeu.