Un record battu ce dimanche Voici les finales les plus longues à Roland-Garros

En se livrant un combat fou en cinq sets et 5 heures et 29 minutes de jeu, l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Italien Jannik Sinner ont battu le record de la finale la plus longue de l'histoire à Roland-Garros.

Publié: il y a 32 minutes | Dernière mise à jour: il y a 27 minutes