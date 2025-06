Jannik Sinner et Novak Djokovic s'affrontent en demi-finale de Roland-Garros ce vendredi. Ce duel entre les numéros un et six mondiaux promet d'être passionnant.

1/5 Novak Djokovic et Jannik Sinner s'affrontent en demi-finale de Roland-Garros. Photo: imago/Independent Photo Agency Int.

Andri Bäggli

Un duel explosif va tenir la Porte d'Auteuil en haleine ce vendredi soir. Novak Djokovic et Jannik Sinner vont se disputer une place en finale de Roland-Garros. Malgré une différence d'âge de 14 ans, la rivalité entre les deux joueurs est bien plus qu'une affaire de génération. Jannik Sinner, qui s'est imposé assez facilement en quart de finale face au surprenant Alexander Bublik, attend Djokovic de pied ferme. Le Serbe a dû se battre pour se hisser en demi-finale contre Alexander Zverev, mais il l'a emporté en quatre sets.

Les deux joueurs se sont déjà affrontés par le passé, avec à chaque fois une attention médiatique considérable. En 2024, Jannik Sinner avait été contrôlé deux fois positif au clostebol. L'Italien avait déclaré que la substance interdite avait pénétré dans son corps via les mains d'un soignant lors d'un massage. Bien que le joueur de 23 ans ait été acquitté par l'International Tennis Integrity Autority, l'Agence mondiale antidopage a fait appel de la décision. En février, cette dernière et Sinner se sont mis d'accord sur une suspension de trois mois. C'est l'une des raisons pour lesquelles le joueur peut participer aux Internationaux de France.

Novak Djokovic avait alors critiqué la gestion de cette affaire: «On dirait presque que l'on peut influencer le résultat quand on est un joueur de haut niveau», disait-il. L'Agence mondiale antidopage était alors sous le feu des critiques, des joueuses comme Simona Halep et Tara Moor affirmant qu'elles avaient eu nettement plus de difficultés à résoudre leurs cas. De son côté, le Serbe avait qualifié le système d'«incohérent et très injuste».

Du respect malgré tout

Malgré cette affaire de dopage, les deux stars ont beaucoup de respect l'une pour l'autre. Ainsi, Novak Djokovic a déclaré avant cette demi-finale: «Je sais à quoi m'attendre. Jannik va jouer à un très haut niveau, comme il l'a toujours fait ces dernières années.» Mais son adversaire a également loué le Serbe pour son état de forme: «Il est revenu à son niveau habituel. Novak est un joueur très expérimenté. 24 Grands Chelems, cela veut tout dire, je crois.»

Les deux joueurs seront préparés en conséquence cette demi-finale qui promet d'être équilibrée. Djokovic et Sinner ont chacun remporté quatre victoires l'un contre l'autre.