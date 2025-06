1/5 Fin de parcours en quarts de finale pour Alexander Zverev. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Alexander Zverev (ATP 3) avait pourtant bien commencé son match des quarts de finale à Roland-Garros. Dès le premier jeu, il a breaké Novak Djokovic (ATP 6) et a empoché le premier set 6-4. Il se dirigeait alors vers une cinquième demi-finale consécutive à Paris.

Mais finalement, c’est en tant que perdant que Zverev a quitté le court Philippe Chatrier. En perdant les trois sets suivants 3-6, 2-6, 4-6, le verdict est sans appel. Une fois de plus, l’Allemand doit faire une croix sur un titre en Grand Chelem. «Zverev est peut-être le joueur le plus fort physiquement sur le terrain», déclarait Boris Becker avant le match. Pourtant, le numéro trois mondial se laisse toujours jouer de la même manière par Djokovic. L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a assomé son adversaire avec des balles d’arrêt – 35 au total selon les statistiques – cassant ainsi le rythme de Zverev, qui semblait parfois dépassé.

Après le match, l’Allemand ne tarissait pas d’éloges sur Djokovic. «Il est un peu sous-estimé en ce moment. Mais il continue à battre les meilleurs du monde.» Alexander Zverev estime que le Serbe joue actuellement son meilleur tennis de l’année.

Novak Djokovic attribue cette bonne forme à sa 100e victoire en tournoi, fêtée à Genève. «Cela m’a clairement aidé à renforcer ma confiance en moi et à améliorer mon jeu», explique-t-il.

«La vie continue»

Reste que la déception d’Alexander Zverev est immense. Il l’a bien fait savoir en conférence de presse: «Pour être honnête, je n’ai guère envie de m’asseoir ici et de parler», a-t-il lancé. Mais le joueur s’est tout de même plaint de la fraîcheur et des conditions. Il a eu du mal à répondre à son adversaire. «En fin de compte, il a simplement mieux joué que moi», conclut-il. «La vie continue. Mais là, je n’ai pas du tout envie de jouer au tennis! Je vais jouer au golf.»

Pendant ce temps, Novak Djokovic se concentrera sur son duel en demi-finale avec Jannik Sinner. Jusqu’à présent, les deux joueurs se sont affrontés huit fois et se sont imposés quatre fois chacun. Les trois dernières fois, c’est Sinner qui a tiré son épingle du jeu. «J’espère pouvoir rivaliser avec lui», déclare le Serbe. «Il est dans une forme incroyable et il mérite d’être le meilleur joueur de ces deux dernières années.» Pour lui, il n’y a rien de plus motivant à cet âge que de jouer une demi-finale de Grand Chelem contre le numéro 1 mondial.