En marge de l'incroyable finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou, entraîneur connu dans le monde du tennis a comparé les deux joueurs et le Big 3, composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Certains risquent de s'étrangler.

Carlos Alcaraz (à gauche) et Roger Federer peuvent-ils être comparés? Photo: Getty Images for Laver Cup

Les fervents supporters de Roger Federer vont sans doute fulminer en écoutant les propos de Patrick Mouratoglou. L'ancien entraîneur de Serena Williams s'était déjà fait remarquer lors de cette quinzaine à Roland-Garros. Consultant de France TV, il avait dit, à côté de la Française Alizé Cornet, que le tennis féminin n'avait plus de très grandes stars en 2025. La réaction de la joueuse tricolore voulait tout dire.

En cette fin de semaine, c'est d'autres mots, moins misogynes, que le coach bien connu dans le monde du tennis à utiliser. Mais il s'est à nouveau embarqué dans un terrain périlleux, en souhaitant comparer le Big 3 (Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal) aux finalistes de l'édition 2025 de Roland-Garros (Carlos Alcaraz et Jannik Sinner). «Je n'aime pas comparer les époques», entame-t-il dans une interview avant de… comparer les époques.

«Roger était le meilleur joueur possible, souligne-t-il. Quand il jouait, c'était impossible de faire mieux… mais Alcaraz le fait.» Pour lui, il y a une explication toute simple à son raisonnement: «Plus le temps passe, plus le tennis se professionnalise, développe Patrick Mouratoglou. L'équipement et le physique des joueurs sont meilleurs. Je pense donc que le niveau d'Alcaraz-Sinner est plus élevé que celui de Federer, Djokovic et Nadal. Pas de beaucoup, mais plus élevé.»

Lancé, l'entraîneur français continue ses comparaisons, expliquant que pour lui et en omettant le palmarès, Sinner est un Djokovic 2.0 et Alcaraz un Federer 2.0. «Pas en termes d’élégance ou de fluidité, mais il joue le même type de tennis, à un niveau plus élevé.» Pas sûr que les fans de «RF» partagent cet avis.

Toujours est-il que ce dimanche, Jannik Sinner et son rival espagnol ont montré qu'ils pouvaient offrir un niveau de jeu exceptionnel lors d'une des meilleures finales de l'histoire du tennis, finalement remportée par Carlos Alcaraz au bout du suspense.