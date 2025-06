L'Espagnol attend Novak Djokovic ou Jannik Sinner en finale. Photo: Anadolu via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

L'Espagnol de 22 ans menait 4-6 7-6 (7/3) 6-0 2-0 avant l'abandon l'Italien, visiblement gêné à la cuisse gauche. Alcaraz affrontera dimanche le gagnant du match entre le no 1 mondial Jannik Sinner et le Serbe Novak Djokovic (6e).

Après deux manches indécises entre deux joueurs capables de coups gagnants brillants comme de fautes directes évitables, le no 2 mondial a pris le dessus en fin de deuxième set avant le retrait de Musetti au début de la quatrième manche.

Alors que l'Espagnol menait deux sets à un et venait de remporter la troisième manche 6-0, l'Italien de 23 ans s'est dirigé vers le filet à 2-0 en faveur d'Alcaraz pour jeter l'éponge, quelques minutes après s'être fait manipuler au niveau de la cuisse gauche.

Vainqueur des Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome lors d'une tournée sur terre battue prometteuse avant Roland-Garros, Alcaraz a de nouveau dominé Musetti, qu'il avait battu en finale à Monte-Carlo - où l'Italien avait joué blessé - et en demie en Italie.

Montée en puissance

Vainqueur face à Alexander Zverev en 2024 à Paris, le Murcien de 22 ans n'est plus qu'à une victoire de conserver son titre à Roland-Garros, ce qui n'est plus arrivé depuis Rafael Nadal (2019-2020). Mais comme lors de trois de ces cinq premiers matches porte d'Auteuil, Alcaraz a laissé échapper un set à l'Italien avant de monter en intensité pour l'emporter face à un adversaire qu'il avait déjà battu à Roland-Garros, en huitièmes en 2023.

Demi-finaliste à Wimbledon l'an dernier, Lorenzo Musetti a échoué à rallier sa première finale en Grand Chelem après avoir été un des joueurs les plus réguliers de la saison sur terre battue (finale à Monte-Carlo, demi-finales à Madrid et Rome). En début de partie, l'Italien a pourtant écarté deux balles de break avant de profiter d'un coup de moins bien d'Alcaraz à 5-4 pour prendre le service de l'Espagnol et empocher la première manche.

Alcaraz a ensuite pris le service de son adversaire à deux reprises mais Musetti l'a poussé au tie-break réagissant immédiatement à chaque fois. Dans le jeu décisif, Alcaraz a creusé l'écart d'entrée (5-1 au changement de côté) pour se prémunir d'une nouvelle "remontada".

Sur sa lancée, l'Espagnol a alors réglé la mire en coup droit, poussant le Toscan, surement déjà diminué, à la faute à de nombreuses reprises. Après avoir fait venir le kiné en fin de troisième set, Musetti a tenté de poursuivre quelques jeux, avant d'abandonner.