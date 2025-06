Loïs Boisson continue d'émerveiller Roland-Garros

Mais où s'arrêtera Loïs Boisson? Photo: Christophe Ena

ATS Agence télégraphique suisse

Après son succès sur la no 3 mondiale Jessica Pegula lundi, la joueuse de Dijon a éliminé Mirra Andreeva (WTA 6). Elle a battu 7-6 (8/6) 6-3 la Russe après avoir été pourtant menée 5-3 au premier set et 3-0 au second.

Au fil des jeux, Loïs Boisson a pris l'ascendant sur le plan mental face à la Russe, victorieuse cette année des WTA 1000 de Dubaï et d'Indian Wells. Elle a gagné les six derniers jeux de ce quart de finale devant une Andreeva qui a traversé cette fin de match comme un véritable cauchemar.

Jeudi, Loïs Boisson entend poursuivre sa route dans ce tournoi. Elle affrontera Coco Gauff avec une chance raisonnable de succès. «Je veux aller au bout», avoue Loïs Boisson, la première Française demi-finaliste à Paris depuis Marion Bartoli en 2011.