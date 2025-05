Néo-retraité, Rafael Nadal est revenu sur la terre de ses plus grands exploits, à Roland-Garros. Fêté, l'Espagnol a ensuite parlé d'un moment très drôle avec Andy Murray, son ancien rival.

Andy Murray et Rafael Nadal se sont retrouvés dimanche à Roland-Garros. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Rafael Nadal est de retour à Roland-Garros. Pas pour y jouer, puisque l'Espagnol est désormais à la retraite, mais pour y être célébré comme il se doit sur la terre battue parisienne où il a gagné 14 de ses 22 titres du Grand Chelem. Forcément, l'accueil s'est fait en grande pompe pour le Majorquin: le big 4 au complet était là pour le fêter, à savoir lui-même, Novak Djokovic, Roger Federer et Andy Murray. En marge de cet événement, Rafael Nadal est d'ailleurs revenu sur une anecdote succulente concernant le Britannique. Celle-ci remonte à quelques semaines.

Au 16 avril dernier, très précisément. «Mon bon ami Andy et moi-même n'étions pas en contact depuis un moment, entame Nadal. Et le jour où Arsenal a battu le Real Madrid, j'ai reçu un message une seconde après le coup de sifflet final.» C'est donc le nom de l'Écossais qui est apparu sur le téléphone de «Rafa».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Tout en continuant son histoire, l'Espagnol a sorti son portable: «Je vais vous le lire, parce que c'est plutôt sympa… 'Hey Rafa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je vérifie juste que tu vas bien.» Grand fan du Real, le Majorquin ne comprend toutefois pas tout de suite. «Il me faut cinq secondes pour comprendre ce que je lisais. Au début, je me suis dit: 'Ouah il est sympa, il me demande comment je vais.'» Rapidement, l'Espagnol comprend la pique après l'élimination en quarts de finale. «Ah… Ce sens de l'humour britannique.» Devant lui à Roland-Garros, les journalistes s'amusent de l'anecdote.

Pour la conclure, Rafael Nadal fait aussi preuve d'humour. «Ah et si jamais, je ne lui ai pas envoyé de messages lorsque l'Inter a battu Arsenal.» Beau joueur l'Espagnol.