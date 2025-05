Roland-Garros rend hommage au roi de la terre battue

Le Big Four réuni sur le Central de Roland-Garros. Photo: Christophe Ena

ATS Agence télégraphique suisse

Roland-Garros a tenu à faire les choses bien. Vers 18h00, le nom de «Rafa» bruissait dans tout le Central, impatient de célébrer le «plus grand joueur de l'histoire de Roland-Garros», selon le speaker, sur la terre battue où tout a commencé pour lui.

«Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est gratifiant de se sentir aimé, apprécié, à l'endroit qui compte le plus pour soi», a lancé, en français, le maître des lieux, sous les yeux des deux tenants du titre à Paris, Carlos Alcaraz et Iga Swiatek. Pour l'occasion, des t-shirts «Merci Rafa» couleurs blancs et ocre ont été distribués aux spectateurs.

Le joueur ému

Nadal n'a pu contenir quelques larmes quand les petites mains du tournoi – responsables de l'entretien des courts, des accréditations ou chauffeur attitré – sont descendues sur le court.

En fin de cérémonie, les organisateurs ont révélé que l'empreinte de la chaussure droite de «Rafa» resterait gravée «pour l'éternité» sur le Central, juste à côté du filet.

Federer, Djokovic et Murray présents

Quelques instants plus tôt, ses trois «copains» Roger Federer, Andy Murray et Novak Djokovic avaient troqué le polo pour un costume, histoire de rendre hommage à leur ex-rival et réunir à eux quatre l'espace d'un instant sur le Central 69 titres du Grand Chelem.

«Vous m'avez vraiment fait vivre des moments difficiles sur le court, j'ai beaucoup apprécié d'avoir à me pousser à la limite tous les jours pour être compétitif par rapport à vous. Ça signifie énormément que vous soyez tous là», a remercié humblement Nadal.