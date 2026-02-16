DE
FR

Retour gagnant
Belinda Bencic passe un tour à Dubaï

Belinda Bencic (WTA 13) a signé un retour gagnant sur le circuit, 25 jours après son élimination au 2e tour de l'Open d'Australie.
Publié: il y a 21 minutes
Belinda Bencic a signé un retour gagnant à Abou Dhabi
Photo: ALI HAIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Saint-Galloise a battu Jessica Bouzas Maneiro (WTA 48) au 1er tour du WTA 1000 de Dubai lundi.

Tête de série no 9 d'un tournoi qu'elle avait remporté en 2019, Belinda Bencic s'est imposée 2-6 6-1 6-2 devant l'Espagnole. Elle a parfaitement su rectifier le tir après un premier set difficile, elle qui avait renoncé à s'aligner à Abou Dhabi - où elle était tenante du titre - et à Doha lors des deux précédentes semaines.

Malade à son arrivée à Abou Dhabi, la championne olympique 2021 a visiblement repris de couleurs au cours des deux dernières semaines. Elle se frottera mardi en 16e de finale à la Tchèque Sara Bejlek (WTA 41), qui a créé la sensation il y a quelques jours en succédant à Belinda Bencic au palmarès à Abou Dhabi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus