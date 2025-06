Que se passe-t-il entre Carlos Alcaraz et Emma Raducanu?

Les rumeurs enflent autour de Carlos Alcaraz et Emma Raducanu. Présente dans les tribunes à Londres, la Britannique a soutenu l’Espagnol, qui a ensuite lui-même attisé les spéculations sur une possible relation.

Emma Raducanu (gauche) a été aperçue dans les tribunes lors de la demi-finale entre Carlos Alcaraz et Roberto Bautista Agut au tournoi du Queens Club.

Andri Bäggli

Les rumeurs vont bon train parmi les fans de tennis. Sur les réseaux sociaux, les spéculations s’intensifient autour d’une possible relation entre le numéro deux mondial Carlos Alcaraz (22 ans) et la Britannique Emma Raducanu (22 ans), lauréate d’un tournoi du Grand Chelem. Depuis mardi dernier, on sait par ailleurs qu’Alcaraz et Raducanu disputeront ensemble le double mixte, dans son nouveau format, à l’US Open.

Samedi, Raducanu a elle-même relancé les rumeurs. Alors qu’Alcaraz disputait la demi-finale du prestigieux tournoi du Queen’s Club, à Londres, Raducanu a été aperçue dans les tribunes, soutenant avec enthousiasme le joueur espagnol. Ce dernier a également alimenté les spéculations après sa victoire face à son compatriote Roberto Bautista Agut (37 ans).

«Je suis simplement content qu’elle soit venue me soutenir, qu’elle ait assisté à mon match. Oui, c’était vraiment super de l’avoir dans les tribunes», a déclaré Alcaraz en conférence de presse. Le joueur a d’ailleurs annoncé qu’il comptait rendre la pareille en assistant prochainement à un match de Raducanu.

Aucune rumeur confirmée

Les spéculations concernant une éventuelle relation entre les deux joueurs circulent depuis un certain temps sur internet. Raducanu avait déjà été aperçue l’an dernier en train d’encourager Alcaraz lors de la finale de Wimbledon face à Novak Djokovic. Certaines rumeurs avancent même qu’Alcaraz aurait été éliminé du tournoi de Doha en février dernier après avoir appris que Raducanu s’était blessée au dos.

Mais la Britannique a démenti ces histoires lors d’une interview accordée à la BBC: «Je trouve ça amusant que les gens s’emballent sur Internet et que tout cela les divertisse». Elle explique également que leur amitié remonte à plusieurs années. «On s’est réellement rencontrés en 2021. À l’US Open, il jouait toujours la veille de mes matches, et je voulais suivre ses performances. Depuis, on est restés en contact. Il a ensuite continué à gagner, et c’est agréable de voir que notre amitié date d’avant tout ça».

Carlos Alcaraz a d’ailleurs déjà confié qu’il aimerait partager sa vie avec quelqu’un. Après son triomphe à Wimbledon, il avait déclaré: «Je suis à la recherche de la bonne personne. En tant que joueur de tennis, c’est parfois difficile de faire des rencontres, car on est constamment en déplacement».