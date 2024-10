Et une victoire suisse!

Le Bernois s'est imposé 6-4 6-4 devant le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 35) au 1er tour des Swiss Indoors. Photo: IMAGO/Bildbyran 1/2

ATS Agence télégraphique suisse

Le tennis suisse retrouve des couleurs cet automne. Au lendemain de la belle résistance offerte par Jérôme Kym devant Ugo Humbert, Dominic Stricker (ATP 258) a pris la lumière à son tour aux Swiss Indoors.

A Bâle où il avait été quart de finaliste l’an dernier, le gaucher bernois s’est imposé 6-4 6-4 au premier tour face au Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 35). Son prochain adversaire jeudi sera le vainqueur de la rencontre entre Holger Rune (ATP 14) et Nicolas Jarry (ATP 34). Même si la route s’élèvera, il serait absurde de ne donner aucune chance à Dominic Stricker pour ce huitième de finale.

Face à un Griekspoor qui sortait d’une demi-finale à Stockholm mais qui a également concédé bien des largesses, Dominic Stricker a livré un match très solide. Derrière un service qui a claqué à merveille – 14 aces -, le gaucher n’a concédé que deux balles de break dans cette rencontre, les deux dans l’ultime jeu de la partie. Mené 15-40, il a su garder son calme pour remporter les quatre derniers points du match et pour cueillir une victoire indiscutable.

Après avoir traversé des mois difficiles depuis son retour sur les courts en juin dernier, Dominic Stricker vient de battre deux joueurs du top-50 en l’espace d’une semaine, Matteo Berrettini à Stockholm et Griekspoor à Bâle. On veut croire que le plus beau reste à venir jeudi.