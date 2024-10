Pourquoi le tournoi de Bâle n'est pas qu'une affaire de Suisses?

Les Swiss Indoors se déroulent cette semaine à Bâle. Au centre de l'attention, on retrouve bien entendu les Suisses, et surtout Stan Wawrinka. Mais, malgré l'absence de grosses stars internationales, le tournoi sera auss décisif pour la hiérarchie mondiale.

Le Russe Andrey Rublev (ATP 8) joue gros cette semaine aux Swiss Indoors de Bâle. Photo: AFP

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Lors de la première rencontre du tableau final des Swiss Indoors, l’espoir argovien Jérôme Kym est passé tout près de sa première victoire sur le circuit ATP. Une rencontre qui, malgré la défaite, amène un peu de fraîcheur dans le paysage tennistique helvétique, même si évidemment, il est trop tôt pour estimer jusqu’où pourra se hisser le jeune joueur.

Avec Dominic Stricker dès ce mardi et Stan Wawrinka dès mercredi, les joueurs suisses sont bien sûr l’attraction de cette 53ème édition du tournoi bâlois. Le premier affrontera le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 35), tandis que le second croisera le fer avec le Français Adrian Mannarino (ATP 56). Mais ce n’est pas là le seul point fort de cette cuvée 2024 qui cache bien son jeu. Le reste du tableau est plus qu’alléchant.

Pas de grosses stars…

Au premier coup d’œil, il faut convenir qu’il n’y a pas forcément de gros noms qui claquent sur l’affiche qui trône devant la Halle Saint-Jacques. Pas de Rafael Nadal, de Novak Djokovic, et encore moins de Carlos Alcaraz ou d’Alexander Zverev.

Il faut dire que les trois premiers nommés participaient jusqu’à samedi soir au Six Kings Slam en Arabie Saoudite, un tournoi exhibition dont l’enjeu sportif est nul, mais la somme à empocher colossale. Alors forcément, le gratin s'est laissé tenter. Dans ce tournoi qui ne compte en rien à l’ATP, le numéro un mondial Jannik Sinner a battu Carlos Alcaraz en finale. Tout ceci semble bien loin de la cité rhénane et il fallait être sérieusement motivé pour rejoindre les Swiss Indoors depuis Ryad pour le début des hostilités.

Mais un vrai enjeu…

Mais pendant que certains jouent pour le plaisir en Arabie saoudite, d’autres luttent pour obtenir leur place aux ATP finals (le Masters, selon l’ancienne dénomination toujours d’usage) de Turin. Et Bâle figure en bonne place sur le calendrier pour s’avérer décisif dans la course aux huit meilleurs joueurs de l’année.

Le point sur la situation au classement ATP 1. Jannik Sinner (ITA), 10'330 points 2. Carlos Alcaraz (ESP), 6710 points 3. Alexander Zverev (ALL), 6215 points (engagé à Vienne) 4. Daniil Medvedev (RUS), 4820 points 5. Taylor Fritz (USA), 4290 points 6. Novak Djokovic (SRB), 3910 points 7. Caspeer Ruud (NOR), 3845 points (engagé à Bâle) 8. Andrey Rublev (RUS), 3620 points (engagé à Bâle) (Les huits premiers sont qualifiés pour les ATP Finals de Turin) 9. Alex de Minaur (AUS), 3355 points (engagé à Vienne) 10. Tommy Paul (USA), 3135 points (engagé à Vienne) 11. Grigor Dimitrov (BUL), 3100 points (engagé à Vienne) 12. Stefanos Tsitsipas (GRE), 2875 points (engagé à Bâle) ...15. Holger Rune (DAN), 2475 points (engagé à Bâle) 1. Jannik Sinner (ITA), 10'330 points 2. Carlos Alcaraz (ESP), 6710 points 3. Alexander Zverev (ALL), 6215 points (engagé à Vienne) 4. Daniil Medvedev (RUS), 4820 points 5. Taylor Fritz (USA), 4290 points 6. Novak Djokovic (SRB), 3910 points 7. Caspeer Ruud (NOR), 3845 points (engagé à Bâle) 8. Andrey Rublev (RUS), 3620 points (engagé à Bâle) (Les huits premiers sont qualifiés pour les ATP Finals de Turin) 9. Alex de Minaur (AUS), 3355 points (engagé à Vienne) 10. Tommy Paul (USA), 3135 points (engagé à Vienne) 11. Grigor Dimitrov (BUL), 3100 points (engagé à Vienne) 12. Stefanos Tsitsipas (GRE), 2875 points (engagé à Bâle) ...15. Holger Rune (DAN), 2475 points (engagé à Bâle) plus

Ainsi, le numéro 8 mondial Andrey Rublev, vainqueur sans trembler du Portugais Nuno Borges lundi soir (6-3, 6-2), a été le premier gros nom à se lancer dans l’arène suisse. Le Russe participe pour la première fois au tournoi avec l’objectif de prendre un maximum de points pour garder son rang à l’ATP, synonyme de participation à Turin. Il en va de même pour Caspeer Ruud. Le Norvégien devance très légèrement Rublev au classement mondial et il ne pourra pas se permettre de perdre des miettes à la Halle Saint-Jacques s’il entend aussi se rendre aux ATP Finals.

Triangle alpin

Un peu plus loin dans la hiérarchie, Stefanos Tsitsipas et Holger Rune entendent bien ne pas abandonner la lutte. Avec le retour du Grec à Bâle pour la première fois depuis 2019, les organisateurs ont assuré la présence d’un joueur spectaculaire.

Les Swiss Indoors, tournoi de catégorie ATP 500 rappelons-le, ne sont donc pas qu’une histoire de Suisses cette semaine. Ils relèvent d’une importance capitale pour les meilleurs joueurs du monde. Si on peut parfois regretter la grande époque de Nadal et Federer ou l'absence de véritable star aux Swiss Indoors, fort est de constater que la bataille dans le classement mondial est cette année plus ouverte et donc plus intéressante.

D’autant que la lutte se fera aussi à distance puisque Alexander Zverev, Alex de Minaur, Tommy Paul ou encore Grigor Dimitrov poursuivront le même objectif du côté de Vienne. Bâle, Vienne, Turin: le dénouement du tennis mondial aura quelque chose d'alpin cette saison.