L'espoir suisse Jérôme Kym passe près de l'exploit à Bâle

Le tableau principal des Swiss Indoors de Bâle débute ce lundi. Avec Stan Wawrinka et Dominic Stricker, Jérôme Kym est le troisième Suisse à participer au tournoi. Et il a fait forte impression face au Français Ugo Humbert, malgré la défaite (4-6, 7-6, 5-7).

L'Argovien de 17 ans disputait tout simplement sa première victoire sur le circuit ATP en ouverture des Swiss Indoors de Bâle. Photo: Marc Schumacher/freshfocus 1/2

Thibault Gilgen Journaliste Blick

La première rencontre des Swiss Indoors de Bâle version 2024 avait tout d’un symbole: alors que le vétéran Stan Wawrinka est attendu en vedette dans la cité rhénanne cette semaine, c’est le jeune Argovien Jérôme Kym qui avait l’honneur d’ouvrir les feux ce lundi après-midi.

À 17 ans, le junior a décroché dimanche sa place dans le tableau principal en battant Fabio Fognini, anciennement numéro 9 mondial. De quoi se réjouir de la présence d’une nouvelle génération suisse dans la Halle Saint-Jacques. Avec le Bernois Dominic Stricker, ils sont donc trois à représenter le pays à Bâle. Trois objectifs, trois générations et trois trajectoires différentes que l’on n’évalue évidemment pas de la même façon.

Trois générations

Si Stan Wawrinka a lui le statut d'ancienne gloire dont on aimerait encore un dernier coup d’éclat, Dominic Stricker est quant à lui un espoir en quête de confirmation. Les qualités du Bernois sont indéniables, mais il sera peut-être le joueur jugé le plus sévèrement à Bâle. Dans la fleur de l'âge pour briller, il vit toutefois un calvaire cette saison puisqu'il enchaîne les pépins physiques et les mauvais résultats, jusqu'à la semaine dernière à Stockholm où il s'est tout de même hissé en quart de finale.

Pour Jérôme Kym, l'équation est plus simple: l’objectif est déjà de progresser. Jugez plutôt: vainqueur de ses deux premiers titres Challenger cette année (au Czech Open et au Zug Open), il était tout simplement en quête de son premier match remporté dans un tournoi ATP.

Solide Jérôme Kym

Et pour y arriver, il n’a pas eu la tâche aisée puisqu'il affrontait Ugo Humbert au premier tour. Le Français pointe au 16e rang ATP et n'est autre que la tête de série numéro cinq du tournoi. Mais l'Argovien a regardé son adversaire droit dans les yeux tout au long du premier set. Solide sur sa ligne de fond, alternant revers et coups droits puissants, il a réussi à le bousculer, effaçant trois balles de break dans le cinquième jeu.

Tout aussi solide, le Français gardait toutefois son service en revenant à 3-3. Il a ensuite profité des nombreuses erreurs du Suisse pour le breaker et prendre les devants dans le septième jeu. Le natif de Metz, pas si éloigné de la cité bâloise, déroulait ensuite pour remporter la première manche 6-4.

Se prenant une balle dans le visage au passage, Jérôme Kym semblait sonné après avoir perdu son service, mais il n'avait pas à rougir de l'intensité de son jeu. Son adversaire, qui a mis du temps à rentrer dans son match, était prévenu: le jeune Argovien n'était pas devant son public pour faire de la figuration.

Bataille de services

Le deuxième set commençait sur les mêmes bases, avec deux joueurs bien en place pour défendre leur service. Le Suisse affichait de la conviction, mais péchait dans le dernier geste pour bousculer définitivement Ugo Humbert. Le Français profitait des coups droits légèrement plus faibles de l'Argovien par rapport à la première manche. Cela n'empêchait pas ce dernier de faire le break dans le cinquième jeu pour mener 3-2, et de garder son avantage – les deux joueurs se répondant coup sur coup à travers leurs jeux de service respectifs.

Jérôme Kym a proposé un service et un coup droit très solide. Photo: keystone-sda.ch

Il a donc fallu un tie-break pour départager les deux hommes. Loin de céder, le Suisse réussissait son sixième ace du match pour mener 5-4, mais son adversaire ne lâchait pas l'affaire. Jérôme Kym s'offrait finalement une balle de set qu'il ne ratait pas, sous les acclamations du public bâlois.

Un troisième set décisif

Toujours au coude à coude en début de manche décisive, les deux hommes gardaient le contrôle sur leur ligne de fond, accumulant à la fois les bons jeux de service et les fautes directes. L'Argovien gardait les nerfs solides en revenant à 5-5, son adversaire étant tout près du match. Il parvenait même à remporter le plus long échange du match, de quoi faire taper des pieds et des mains la Halle Saint-Jacques.

Plus agile et plus complet, le numéro 16 mondial a finalement passé l'épaule pour s'imposer 7-5 et remporter le match. La hiérarchie a ainsi été respectée, mais Jérôme Kym sort la tête haute.

En participant aux qualifications avant le début du tournoi, le jeune joueur avait déjà deux matches dans les jambes en se lançant dans son premier match ATP à la Halle Saint-Jacques. Alors qu'il n'était que 485 au classement mondial en début d'année, il a réussi la prouesse de grimper au 140e rang et surtout de tenir en échec la tête de série numéro 5, en proposant un jeu attractif. Le public bâlois ne s'y est pas trompé. À suivre assurément.