Roger Federer joue contre lui-même jeune sur le Tower Bridge

Sur le Tower Bridge, le Federer d'aujourd'hui échange des balles avec celui d'il y a plusieurs années.

Blick Sport

C'est peut-être le jour que les fans inconditionnels de Roger Federer attendent le plus depuis la retraite du plus grand tennisman suisse de tous les temps, le 23 septembre 2022 lors de la Laver Cup. À l'époque et gravée sur une photo qui est encadrée chez «RF», Rafael Nadal et lui ont joué un double final pour ses adieux.

Ce jeudi sort sur Prime Video le documentaire «Twelve Final Days» qui retrace les derniers jours de la carrière de Roger Federer. L'émotion sera donc palpable au sein de la famille Federer, mais également pour la plupart de ces fans.

Pour marquer le coup, la plateforme de streaming appartenant à Amazon s'est offert un dernier joli coup de pub. Ils ont tout simplement affiché des images de Roger Federer sur le mythique Tower Bridge de Londres. Mieux, ils n'ont pas juste mis des moments qui retracent sa carrière, mais ont mis sur pied un échange entre le Roger Federer de la fin de sa carrière et une version jeune de lui. Après quelques balles – sans qu'on sache qui a remporté le point –, la tête de «RF» est affichée en grand entre les deux tours du pont londonien.

On ne sait pas le prix qu'a coûté cela mais une chose est sûre, les plus grands suiveurs de Roger Federer ne manqueront pas une miette du documentaire consacré à leur champion.