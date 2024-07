Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le 4 juin dernier, Swiss Olympic menait une très réussie opération de communication en gare de Lausanne, avec en invitées vedettes l'athlète paralympique Céline van Till et la médaillée olympique Timea Bacsinszky. Le but de la journée: expliquer à quel point les athlètes suisses allaient préférer le train pour rallier Paris.

Un message contradictoire avec Swiss Olympic?

«De manière durable, sûre, rapide et confortable: c’est ainsi que les délégations de Swiss Olympic et Swiss Paralympic se rendront aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris cet été», avait écrit Swiss Olympic ce jour-là. «Plus de 350 membres des délégations olympiques et paralympiques suisses se rendront cet été en TGV à Paris, laissant derrière eux une empreinte carbone minimale», avait encore ajouté l'organisation.

Plusieurs athlètes suisses, et non des moindres, ont fait honneur à cette proposition, mais l'un d'entre eux a visiblement privilégié l'avion: le tennisman vaudois Stan Wawrinka, qui a d'ailleurs partagé des vidéos de son vol sur ses réseaux sociaux. Fidèle à lui-même, sans se cacher, le triple vainqueur de Grand Chelem assume ses convictions, allant à l'encontre de la ligne officielle. De quoi fâcher Swiss Olympic?

La réponse est non, assure Fabio Gramegna, attaché de presse de l'organisation.

«La majorité de la délégation suisse se rend aux Jeux Olympiques en train. Cependant, il était clair dès le départ qu’il ne serait pas possible pour chaque athlète de venir en train et qu'il y aurait des exceptions. Pour Swiss Olympic, cela ne pose pas de problème», explique-t-il ce jeudi, à la demande de Blick. Aucun souci, donc.

Le tennisman semble bien décidé à mettre toutes les chances de son côté à Paris, puisque, comme Novak Djokovic et afin de privilégier la récupération, Stan Wawrinka a choisi l'hôtel plutôt que le village olympique et ses lits en carton, comme l'explique «Le Matin». Mais le Vaudois s'est déjà rendu dans le village afin de «dire coucou» à ses compatriotes et à d'autres athlètes. On a pu le voir… toujours sur les stories Instagram du triple vainqueur en Grand Chelem.