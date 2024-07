J'ai testé pour vous… jouer au tennis contre Stan Wawrinka

Le journaliste tennis de Blick Marco Pescio s'est aventuré sur le court avec Stan Wawrinka – et il ne rêve désormais plus que d'un magique revers à une main.

1/13 Stan Wawrinka (à g.) avec le journaliste tennis de Blick Marco Pescio dans la halle de tennis de Gstaad.

Marco Pescio

Bon, je n'ai plus que deux options. Soit ceci est mon dernier texte pour Blick et je mise tout sur ma carrière tennistique – à bientôt 33 ans. Ou bien je mets immédiatement un terme à ma carrière de tennisman. Car de toute façon, je ne pourrai plus jouer de matches aussi importants. Comme on le dit si bien, il faut partir à son apogée.

J'ai effectivement été sur un court avec Stan Wawrinka. Certes, ce n'était pas pour un vrai match, mais dans le cadre d'un événement à Gstaad (BE) avec Norqain, la marque de montres dont Stan est l'ambassadeur et, depuis cette année, également l'investisseur. Si j'avais expliqué à l'époque au jeune collégien que j'étais que je partagerais un jour un court avec un triple vainqueur du Grand Chelem, je me serais fait la morale.

C'est à cette époque que j'ai découvert le tennis et que je me suis livré à des duels enflammés avec mon ami Andy (salutations). Mais là, j'avais Stan en face de moi et les échanges étaient (pour moi) plus intenses que jamais. Premièrement, à cause de ma nervosité. Deuxièmement, en raison de ma modeste qualité de frappe, et troisièmement parce que Stan jouait au chat et à la souris avec moi. J'étais déjà content d'avoir réussi à faire passer quelques balles par-dessus le filet, quand il a joué cette vilaine balle courte, pour ensuite me lober habilement – puis, après que j'ai ramené la balle en feutre d'une manière ou d'une autre, me donner le coup de grâce avec un coup encore plus méchant. Stan a ri malicieusement. Et moi, j'étais complètement essoufflé.

Plus tard, j'ai encore joué un double aux côtés de la légende de NHL et cofondateur de Norqain, Mark Streit. Là encore, mon ancien moi aurait diagnostiqué une perte de contact avec la réalité. Quoi qu'il en soit, nous avons perdu 4-7 dans un court tie-break, puis encore 2-7 plus tard. Stan a de nouveau exulté.

La passion de Stan

J'ai apprécié de voir avec quel plaisir pur et sincère il pratique son sport. Lors des conférences de presse, il souligne à chaque fois qu'en plus du soutien des fans, c'est sa grande passion pour le tennis qui continue de l'animer à 39 ans – et qui ne lui permet pas encore de penser à une retraite. Ce soir-là, à Gstaad, cela s'est clairement ressenti. Stan a tout simplement envie de jouer au tennis.

Et moi aussi maintenant. D'autant plus qu'il m'a montré, à la fin, la prise de son légendaire revers à une main. Eh bien, je vais devoir choisir une voie médiane dans les options mentionnées au début. De toute façon, j'ai toujours été aussi éloigné d'une carrière de tennis que lorsque j'ai essayé de retourner un service de Stan Wawrinka. Mais après cette expérience, je ne peux pas non plus m'arrêter au sommet. Je vais donc continuer à bavarder, à travailler mon revers et, surtout, à soigner mes étranges courbatures au tibia droit.

Et Stan reprendra dès mardi ce qu'il aime le plus: jouer au tennis. Toujours à Gstaad, mais à un niveau un peu plus élevé. Alors: merci beaucoup, Stan. Et bonne chance!