Stan Wawrinka: «Ça ne va pas changer pas ma vie»

1/2 Au revoir, Gstaad! Stan Wawrinka doit déjà faire ses adieux au public de son pays.

Marco Pescio

Cette élimination fait mal à Stan Wawrinka. Le Vaudois a perdu au premier tour du tournoi ATP 250 à domicile de Gstaad contre Lukas Klein – et poste ensuite sur Instagram: «Gstaad, je te déteste, mais je t'aime. 20 ans que je quitte cet endroit trop tôt.»

Bon, le joueur de 39 ans a déjà atteint une fois la finale dans l'Oberland bernois. Mais c'était en 2005 et depuis, il n'a plus réussi à le faire – même s'il y a eu une longue interruption sans participation entre 2013 et 2023.

Un bon parcours à Gstaad aurait également aidé Stan Wawrinka dans la mesure où il aurait pu freiner sa chute au classement mondial. Il se serait peut-être retrouvé la semaine prochaine avec un classement à deux chiffres. Mais les choses restent pour l'instant ce qu'elles sont depuis ce lundi: la nouvelle réalité du tennis suisse ne compte plus aucun joueur du top 100.

Stan Wawrinka est actuellement No 105, Dominic Stricker a été relégué à la 175e place en raison de son absence de six mois pour cause de blessure et Marc-Andrea Hüsler a chuté de la 47e position (en février 2023) à la 226e place actuelle. Et Leandro Riedi (ATP 134)? Après une saison prometteuse jusqu'à présent, ce dernier se trouve au moins sur la voie du top 100, mais n'y est pas encore parvenu jusqu'à présent.

C'est la première fois depuis août 2022 qu'aucun Suisse ne figure parmi les 100 premiers mondiaux. Cet été-là, Roger Federer est sorti du classement trois mois avant de prendre sa retraite. Wawrinka avait reculé après sa blessure. Et Hüsler et Henri Laaksonen oscillaient entre le top 100 et quelques rangs au-dessus.

«De semaine en semaine»

Wawrinka reste détendu malgré tout et déclare: «Que j'aie franchi la marque ou que je sois 120e, cela ne change rien à ma vie!» Il prend la situation avec la même attitude que celle qu'il a face à l'incertitude de savoir s'il obtiendrait éventuellement une wild card pour l'US Open fin août: «Je ne le sais pas encore – espérons-le. Mais à mon âge, je ne fais de toute façon que regarder de semaine en semaine.»

Et Viktorija Golubic a déjà exhorté à la patience avec le tennis suisse plus tôt dans la saison. A Rome, elle a déclaré à Blick : «Il ne faut pas oublier que nous avons été gâtés pendant des années avec Roger et Stan. Nous devrions dire: Hé, c'est tout à fait correct comme ça. Nous sommes un petit pays. Nous devrions apprécier ce que nous avons pu vivre. C'était un privilège.»

La Zurichoise, actuellement la Suissesse la mieux classée en tant que No 83 mondiale, est persuadée que la situation va bientôt changer: «Quelque chose va venir. Nos jeunes joueurs ont un excellent potentiel.» Stricker l'a déjà prouvé en se qualifiant pour les huitièmes de finale de l'US Open en 2023. Et Riedi pourrait bien être le dernier Suisse à réussir un exploit à Gstaad, lui qui joue son huitième de finale ce mercredi face à Jan-Lennard Struff.