Pas de miracle pour le Vaudois
Stan Wawrinka éliminé à Rotterdam

Le parcours de Stan Wawrinka (ATP 106) au tournoi ATP 500 de Rotterdam a pris fin. Le Vaudois a été battu 6-4 6-2 au 2e tour par l'Australien Alex de Minaur (ATP 8), tête de série no 1.
Publié: 18:59 heures
Stan Wawrinka a dû s'incliner contre plus fort que lui
Photo: ASANKA BRENDON RATNAYAKE
ATS Agence télégraphique suisse

La tâche de Wawrinka était difficile face à un adversaire très solide. Le quadragénaire suisse, triple vainqueur en Grand Chelem, n'a d'ailleurs plus battu un joueur du top 10 depuis le tournoi de Stockholm en 2024.

Wawrinka a bien résisté durant la manche initiale. Après avoir perdu son deuxième jeu de service, il a réussi son seul break de la partie pour égaliser à 4-4. Mais il a ensuite concédé un autre break et de Minaur a conclu sur sa première balle de set.

Le Vaudois a été plus nettement dominé ensuite. Il a rapidement perdu son engagement deux fois pour se retrouver mené 4-1. L'Australien, sur la voie royale, n'a pas manqué l'occasion d'empocher le match après 1h09 seulement.

