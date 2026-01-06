DE
Pas de matches avant l'Open d'Australie
«Pas prêt physiquement», Novak Djokovic reporte son début de saison

Novak Djokovic débutera la saison plus tard que prévu, expliquant ne pas être prêt physiquement. Il se rendra donc au premier tournoi du Grand Chelem de l'année à Melbourne sans avoir joué. Le Serbe renonce au tournoi ATP d'Adélaïde de la semaine prochaine.
Publié: 09:42 heures
1/2
Novak Djokovic a fait sa dernière apparition sur le circuit ATP début novembre, lorsqu'il a remporté le 101e titre de sa carrière à Athènes.
Photo: Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri Baumgartner

«Malheureusement, je ne suis pas tout à fait prêt physiquement pour disputer le tournoi d'Adélaïde la semaine prochaine». C'est par ces mots que Novak Djokovic (38 ans) a annoncé lundi soir sur Instagram qu'il renonçait au tournoi ATP 250 dans le sud de l'Australie, où le Serbe aurait dû se préparer pour l'Open d'Australie (à partir du 18 janvier).

Le numéro 4 mondial, qui a remporté le tournoi d'Adélaïde en 2007 et 2023, regrette cette décision: «C'est très décevant pour moi, car je garde un très bon souvenir de mon titre là-bas. J'étais très impatient de revenir car j'avais vraiment l'impression de jouer à la maison».

Parallèlement, Novak Djokovic indique vouloir désormais se concentrer sur la préparation de l'Open d'Australie. Le décuple vainqueur de Melbourne se rendra toutefois au premier tournoi du Grand Chelem de l'année sans avoir joué le moindre match. Novak Djokovic avait déjà dû faire l'impasse sur le dernier tournoi de 2025 en raison d'une blessure.


