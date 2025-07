Jannik Sinner fait froncer les sourcils avec une décision personnelle. Photo: imago/Xinhua

Lino Dieterle , Cédric Heeb et Blicky IA

Le vainqueur de Wimbledon Jannik Sinner fait parler de lui dans le monde du tennis avec une décision surprenante. Le No 1 mondial a annoncé le retour de son ancien préparateur physique Umberto Ferrara dans son équipe. Cette décision est d'autant plus explosive que Jannik Sinner s'était séparé de lui l'année dernière seulement, après l'annonce de ses contrôles antidopage positifs.

Selon le communiqué de presse de la société de management Avima, Umberto Ferrara «est réengagé avec effet immédiat en tant que préparateur physique». Il est souligné à cet égard: «Umberto a joué un rôle important dans le développement de Jannik jusqu'à aujourd'hui, son retour représente un renouvellement de l'accent mis sur la continuité et la performance au plus haut niveau.»

Jannik Sinner avait été contrôlé positif au clostebol à deux reprises en mars 2024, ce qu'il attribuait à l'utilisation du médicament trofodermine. Ce médicament est disponible sans ordonnance en Italie. Sinner a estimé que la responsabilité incombait à son physiothérapeute de l'époque, Giacomo Naldi, dont il s'est séparé par la suite.

Nick Kyrgios tire à nouveau sur Jannik Sinner

Le retour d'Umberto Ferrara fait réagir un joueur de tennis qui n'a cessé de s'en prendre à l'Italien depuis l'annonce de l'affaire de dopage concernant Jannik Sinner: Nick Kyrgios. «Il a fait revenir le même médecin», écrit l'Australien sur X, bien qu'Umberto Ferrara soit un préparateur physique et non un médecin. Et le finaliste de Wimbledon 2022 d'ajouter: «On s'est moqué de nous, mesdames et messieurs.»