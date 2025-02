Roger Federer fait de la publicité télévisée au Super Bowl

1/5 Roger Federer assure une première suisse avec cette publicité télévisée.

Matthias Dubach et Emanuel Gisi

S’il fallait encore une preuve de la notoriété mondiale de Roger Federer (43 ans), la voici: le maestro du tennis apparait dans un spot publicitaire très spécial, qui sera diffusé lors du Super Bowl.

La marque de sport suisse On profite de cette immense vitrine médiatique pour renforcer sa présence aux États-Unis. Federer, lui-même investisseur chez On, y partage l’écran avec Elmo, la célèbre peluche rouge de Sesame Street.

Pour «corriger un malentendu»

Pour cet événement télévisuel d’ampleur, On applique une formule bien rodée: les entreprises qui investissent dans ces publicités très coûteuses misent souvent sur un mélange de superstars et d’humour. Avec Federer et Elmo, personnage malicieux qui s’amuse à mélanger les lettres de la marque suisse, On espère séduire une grande partie des plus de 120 millions de téléspectateurs.

Le logo épuré de la marque est parfois confondu à l’étranger avec les lettres «QC», explique Alex Griffin, directeur marketing de On. «Un malentendu que nous voulions corriger depuis longtemps de manière créative et marquante.»

Et quoi de mieux qu’un des plus grands événements sportifs au monde pour y parvenir? «En collaboration avec notre partenaire de longue date Roger Federer et Elmo de Sesame Street, nous proposons une approche charmante et ludique.»

Un spot à 8 millions de dollars

Cette publicité marque une première: jamais une entreprise suisse n’avait diffusé un spot de ce type au Super Bowl. Et cette année, elles sont même deux à tenter l’expérience. En effet, en plus de On, le groupe chimique bâlois Novartis a également réservé un espace publicitaire.

Si les chiffres officiels restent confidentiels, il ne fait aucun doute qu’On a mis le paquet pour cette campagne. Selon l’agence AP, la demande pour un créneau publicitaire était particulièrement élevée cette année. Selon l’emplacement du spot sur Fox Sports, qui détient les droits de diffusion, 30 secondes de publicité coûtent plus de 8 millions de dollars.