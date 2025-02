David Aebischer: «Chaque année je vise le Mondial»

David Aebischer sera-t-il présent à Herning en mai? Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

On commence par un petit mot sur le match, si tu le veux bien. On a vu une rencontre assez fermée ce soir.

C'est clair. Quand deux bonnes équipes de hockey s'affrontent, il y a peu de grosses occasions. Ça joue sans beaucoup d'erreurs, et dès que tu en fais une, ça se paye cash. Après, ce n'était pas non plus si fermé que ça. Ils ont eu quelques chances sur nos erreurs, mais je pense qu'on a eu plus d'opportunités qu'eux. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser.

Comme tu le dis et dans l'ensemble, la Suisse a semblé un peu meilleure que la Finlande. Il y a donc pas mal de positif à retenir malgré la défaite aux tirs aux buts.

Oui, pour un premier match, c'était bien. On peut encore faire mieux, notamment en étant plus efficaces et en éliminant les petites erreurs qui ont profité aux Finlandais. Eux n'ont pas eu grand-chose, notre gardien a fait son job. Il y a beaucoup de positif, mais on doit analyser ce qu'on peut améliorer pour samedi (ndlr: match contre la Suède).

Tu portes à nouveau le maillot de l'équipe de Suisse ce soir. Qu'est-ce que ça représente pour toi?

C'est un peu cliché, mais c'est toujours un honneur. Ça signifie que tu fais partie des meilleurs joueurs suisses, donc c'est important aussi individuellement. C'est toujours cool d'affronter de bonnes équipes pour évaluer son niveau et apprendre tout au long du rassemblement.

Si on parle un peu de ton club, Lugano traverse une saison compliquée. Ça fait du bien de couper un peu et de voir d'autres coéquipiers?

Oui, même si on était dans une bonne phase avec Lugano dernièrement. Je ne sais pas si cette pause arrive au bon moment (sourire). Mais ça fait toujours du bien de changer d'air, de jouer à un autre rythme. Ça va plus vite, les décisions doivent être prises plus rapidement, et ça ne peut que m'aider pour la suite en championnat. C'est toujours un plaisir de venir ici et de rencontrer de nouveaux joueurs. L'objectif est de revenir plus fort avec mon club après.

Tu retrouves également Luca Gianninazzi, ton entraîneur limogé cette saison, qui est assistant de Patrick Fischer. C'est particulier pour toi?

Oui, c'est clair. Mais on est des professionnels, on sait que le hockey est un business et qu'on ne contrôle pas tout. À la fin, tout le monde se recroise dans ce milieu. C'est sûr que ça faisait bizarre, mais on a toujours eu une bonne relation. Rien n'a changé, si ce n'est que maintenant, il est coach de l'équipe nationale.

Tu as souvent été appelé par l'équipe de Suisse ces dernières années, mais pas encore pour un grand tournoi. Le prochain Mondial est un objectif pour toi?

Bien sûr, chaque année, j'ai envie d'y participer. Je suis allé d'étape en étape ces dernières saisons, je vais essayer de performer au mieux. Il y a beaucoup de concurrence avec des joueurs expérimentés et ceux qui viennent de NHL. Ce n'est pas facile d'intégrer l'équipe, mais je reste optimiste et je vais tout donner pour montrer ce que je peux faire.

L'an dernier, tu as été éjecté tard dans la préparation. Comment as-tu géré ça?

C'est toujours difficile, surtout quand tu fais partie des derniers recalés. Mais j'ai gagné en maturité et j'essaie de voir le positif. La première année, j'ai fait une semaine, l'année dernière, quatre semaines. C'est un gros progrès. J'avais fait de bonnes choses, ça n'a juste pas suffi. J'espère franchir un nouveau cap cette année.

Ce cap, c'est le Mondial?

Oui, c'est vraiment l'objectif chaque année. Après, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu: des blessures, un autre joueur qui performe mieux sur le moment… Ce sont ces petits détails qui font la différence au final.