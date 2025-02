Les Genevois de l'équipe de Suisse se réjouissent de retrouver Jan Cadieux

Tim Berni avait déjà joué pour la Suisse en novembre dernier. Photo: Jussi Eskola/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Juste après sa nomination en tant qu'assistant de Patrick Fischer pour le rassemblement à venir, Jan Cadieux nous disait ne pas y penser. Avec l'équipe de Suisse cette semaine, l'ancien entraîneur de Genève va retrouver des visages connus en la personne de Tim Berni et Giancarlo Chanton. Les deux défenseurs des Aigles ont été convoqués pour les rencontres face à la Finlande (jeudi à Langnau), la Suède (samedi à Stockholm) et la République tchèque (dimanche à Stockholm). Des retrouvailles ont donc eu lieu ce mardi, à Kloten.

Dimanche après la victoire face à Lausanne (1-0), Blick a discuté avec les deux internationaux. Ceux-ci ont-ils été en contact avec leur ex-entraîneur? «Je lui ai envoyé un petit message quand j'ai appris la news», nous répond Tim Berni. Son coéquipier n'a par contre pas fait de même – même s'il se réjouit de revoir Jan Cadieux. «Je vais avant tout lui demander comment il va et je pense qu'ensuite, on parlera principalement de hockey sur glace», sourit Giancarlo Chanton.

«Un honneur et un privilège»

Le No 14 trouve cela «génial que nos chemins se croisent à nouveau». À voir dans son regard et son sourire, il semble sincèrement heureux de retrouver l'entraîneur qui a été le premier à lui donner sa chance en National League. Et ses propos corroborent avec ses émotions. «Je me réjouis vraiment de le revoir, mais s'il est vrai que c'est un peu spécial. Je n'ai jamais été dans cette situation où mon coach se fait virer, puis je le recroise à nouveau en équipe de Suisse.»

Si Tim Berni ne l'a jamais non plus vécue, il ne trouve pas la situation plus bizarre que tant. «C'est une chouette possibilité pour moi d'être appelé par l'équipe nationale et c'est certainement passionnant pour lui d'également prendre part à ce rassemblement.» Des souvenirs tout récents qu'il a avec Jan Cadieux, il explique avoir aimé travailler avec lui.

De manière plus globale, les deux hommes apprécient toujours être appelés sous les drapeaux. «C'est toujours un honneur et un immense privilège», souligne Tim Berni. Déjà sélectionné lors de la Karjala Cup en novembre, il avait fait l'impasse sur le dernier rassemblement à Fribourg, en décembre. Tout comme son compère Giancarlo Chanton, qui se dit égalment «très heureux» de représenter à nouveau la Suisse à ce niveau.

Le pire moment pour Genève?

Les Genevois ont donc quitté leur équipe pour rejoindre celle de Patrick Fischer. Cette pause, à un mois de la fin de la saison régulière, n'arrive-t-elle pas au pire moment pour le GSHC, qui avait enfin réussi à mettre un terme à l'hémorragie en battant Lausanne? «Non, je pense que ça va faire du bien à tout le monde de faire une pause du hockey sur glace et de décompresser un peu», répond Giancarlo Chanton, pour qui ce ne sera pas le cas.

«À l'inverse, ça permet à l'équipe d'avoir quelques jours off avec cette bonne énergie dans ses bagages, ajoute Tim Berni. Et ça permettra d'ajuster la tactique.» Des réglages que Yorick Treille devra réaliser sans ses deux joueurs, qui seront donc à ce moment sous les ordres de son prédecesseur Jan Cadieux.