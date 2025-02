Au bout du suspense, la Finlande s'impose aux tirs aux buts

Tout comme lors du dernier affrontement en décembre dernier à Fribourg, Suisses et Finlandais se sont départagés sur le plus petit des scores. La Finlande l'a finalement emporté aux tirs aux buts (1-0).

Christoph Bertschy et la Suisse n'ont pas trouvé la faille. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Un Dario Rohrbach ovationné lors de l'annonce des compositions et un accordéon pour interpréter les hymnes nationaux. Peu de doutes possibles: l'équipe de Suisse évoluait bien à Langnau pour son premier match des Beijer Hockey Games face à la Finlande. Les Nordiques sont d'ailleurs la dernière nation que la troupe de Patrick Fischer a battue, elle qui s'est imposée en décembre dernier à Fribourg (1-0).

Avant de plonger dans cette rencontre, la Suisse a décidé de récompenser Michael Fora et Romain Loeffel pour leurs respectivement 100 et 150 apparitions sous le maillot à croix blanche. Un total qu'ils n'ont pas augmenté ce jeudi, les deux défenseurs étant laissés au repos pour cette première rencontre à Langnau depuis… 1989. On ne sait juste pas si, à l'époque, le cantique avait également été joué à l'accordéon.

Une ambiance feutrée, malgré quelques «Hopp Schwiiz»

Mais place à la glace. Une rencontre qui a commencé en coûtant cher au porte-monnaie de Christoph Bertschy, qui a vu sa canne se briser après à peine 10 secondes de jeu. Une action qui a fait se lever de joie la personne juste devant nous. À moins que ce soit l'arrivée des 12 bières amenées par son ami qui l'a ravi à ce point. Sans doute, d'ailleurs.

Comme pour tous les matches de l'équipe de Suisse, l'ambiance était particulièrement feutrée à l'Ilfis – qui affichait tout de même guichets fermés. Quelques «Hopp Schwiiz» sont bien descendus des travées mais la majorité du bruit, dans cette rencontre, a été provoqué par les feuilles en plastique distribuées par la Fédération. Ou par les incursions des Suisses dans le camp adverse.

La Suisse débute bien

Dans la première période, elles ont d'ailleurs été nombreuses. Les attaquants ont testé à de nombreuses reprises les réflexes de Lassi Lehtinen, le portier de MoDo en Suède. Si le bon tir de Marco Müller a terminé sa course à côté (2e), Dario Rohrbach a profité d'une sortie loin de sa cage pour à nouveau l'inquiéter, sans conséquence (5e).

La plus belle action pour la Suisse dans ce tiers initial est tombée de la canne de Nicolas Baechler qui, après une merveille de passe de Jonal Taibel, a trouvé le poteau finlandais (6e). Puis, tour à tour, Mike Künzle, Christoph Bertschy et Dominik Egli ont tenté leur chance, en vain (14e). Si Sandro Aeschlimann a eu chaud après une subtile déviation de Robert Leino (17e), il n'a pas eu pléthore de travail sur sa cage durant les 20 premières minutes.

Le duo Borgström-Nurmi patauge

On ne peut toutefois pas en dire autant pour les 20 suivantes. Même si la période médiane a commencé, cette fois, par un bon tir de Bertschy et non une canne cassée, puis par un joli geste de Calvin Thürkauf, bloqué par Lehtinen, les Finlandais ont ensuite enclenché la deuxième. Leino n'a certes pas profité d'une passe ratée de Mike Künzle (24e), mais Sandro Aeschlimann a dû s'employer. Il peut remercier le duo Henrik Borgström-Markus Nurmi, pas à son affaire. D'abord, le No 19 n'a pas souhaité se décaler lors d'un 2 contre 1 (26e). Puis, la passe de Nurmi n'a pas trouvé son coéquipier, seul devant la cage (36e).

Les Suisses ont toutefois bien réagi et se sont à nouveau lancés à l'attaque, le geste autour de la cage de Lukas Frick ne terminant pas sa course au fond. Après 40 minutes, les derniers remparts ne lâchaient rien (16 tirs à 18).

Pas de tout repos pour les arbitres

Forcément, le troisième tiers a débuté par une belle action pour Bertschy, le Fribourgeois se mettant en évidence sur chacun des premiers shifts. Puis, dans la foulée, la Suisse a eu une belle occasion de prendre les devants, la Finlande écopant de la première pénalité du match (42e). Le tir de Luca Fazzini est passé trop haut, le joueur de Lugano s'en est voulu et l'équipe de Patrick Fischer n'est pas parvenue à se montrer véritablement dangereuse.

Dans la foulée, les Nordiques ont de nouveau été pénalisés. Ce dernier tiers n'était pas de tout repos pour les arbitres. Mais rebelote pour la Suisse qui devra vraiment réviser ses gammes à 5 contre 4 pour la suite de cette semaine. En revenant sur la glace, Sebastian Repo s'est empoigné avec quelques joueurs suisses, mais sans conséquence.

Départ pour la prolongation et les tirs aux buts

À quelques minutes de la fin de cette ultime période, ça a été au tour de la Suisse de se retrouver en infériorité numérique, le Nord-Vaudois Iñaki Baragano étant pénalisé pour une obstruction (52e). Le dénouement allait-il tomber à ce moment? Presque, mais pour la Suisse, puisque Taibel s'est retrouvé en excellente position après avoir chipé le puck à un Finlandais. Lehtinen était attentif. Toujours à 5 contre 4, le Lausannois de la Finlande Ahti Oksanen était tout proche d'ouvrir le score, mais la canne de Sven Jung sauvait les meubles (54e).

Y en aurait-il un qui allait enfin trouver la faille? Pas Jonas Taibel puisque son tir freiné par le gardien finlandais a terminé sa course juste à côté du poteau (55e). Personne, finalement, dans le temps réglementaire. Il faudrait une prolongation de 5 minutes pour départager les deux équipes, voire des tirs aux buts.

Si la Suisse pensait avoir marqué par Dominik Egli après 42 secondes dans cette prolongation, les arbitres ont très logiquement annulé la réussite – Bertschy se trouvant dans la zone du gardien à ce moment-là. En fin de prolongation, Ken Jäger et Cie ont eu une excellente opportunité de l'emporter, évoluant en supériorité numérique. Mais quand ça ne veut pas…

Place aux tirs aux buts, donc. Si l'on suivait la logique de cette rencontre, ceux-ci devaient durer jusqu'au bout de la nuit. Mais le joueur de Langnau Saku Mäenalanen a montré qu'il était possible de trouver la faille, pour le plus grand bonheur de certains supporters emmentalois présents dans les gradins. Il a été imité quelques instants plus tard par son coéquipier Henrik Borgström. Si Dario Rohrbach a transformé son essai – sous les acclamations du public – les deux réussites précédentes ont suffi à faire le bonheur des Finlandais ce jeudi soir. La suite pour la Suisse: la Suède et et la République tchèque, respectivement jeudi et dimanche à Stockholm.