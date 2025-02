Le milieu offensif mauritanien est le nouveau renfort du LS. Photo: Lausanne-Sport

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Après l'arrivée en milieu de semaine du latéral droit Marvin Senaya, en prêt du RC Strasbourg, le Lausanne-Sport annonce ce vendredi la signature de Beyatt Lekoueiry en provenance du NK Istra. Le milieu de terrain mauritanien de 19 ans et le club se sont liés jusqu’en 2028. Son arrivée est clairement censée anticiper le futur départ d'Alvyn Sanches, lequel s'en ira très probablement cet été découvrir un grand championnat européen.

Formé en Mauritanie, Beyatt Lekoueiry s’est rapidement imposé dans son championnat «comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération» assure le Lausanne-Sport. Il a notamment connu sa première sélection avec son équipe nationale à seulement 16 ans lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 2022, en étant le plus jeune joueur de la compétition.

L’été dernier, il a rejoint le NK Istra, club de première division croate. En six mois, il a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 17 matches. Arrivé à Lausanne ce jeudi, il s’entraînera pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers aujourd’hui. Il portera le numéro 27. Stéphane Henchoz, directeur sportif du FC Lausanne-Sport, s'en réjouit particulièrement: «Beyatt est un jeune joueur avec un gros potentiel et continuera son développement sous nos couleurs. Nous sommes convaincus que ses qualités de milieu de terrain offensif profiteront à l’équipe.»