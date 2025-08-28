Alcaraz ne laisse aucune chance à Bellucci

Carlos Alcaraz n'a pas fait de quartier mercredi à l'US Open. L'Espagnol s'est qualifié pour le 3e tour en écrasant l'Italien Mattia Bellucci (ATP 65) 6-1 6-0 6-3 en 1h36 seulement.

Carlos Alcaraz n'a mis que 1h36 pour gagne son 2e tour à New York Photo: CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH

ATS Agence télégraphique suisse

Carlos Alcaraz a survolé son deuxième match à l’US Open. Mercredi, l’Espagnol s’est qualifié pour le 3e tour en balayant l’Italien Mattia Bellucci (ATP 65) 6-1 6-0 6-3, en à peine 1h36 de jeu. Déjà vainqueur en trois sets au 1er tour face au grand serveur Reilly Opelka (2m11), le numéro 2 mondial a été encore plus rapide face à Mattia Bellucci. Bien que sur une trajectoire ascendante, illustrée notamment par un 3e tour à Wimbledon, ce gabarit modeste (1m75) n'a pas existé mercredi.

L'Italien n'a réussi que 11 coups gagnants, contre 32 pour un Carlos Alcaraz qui s'est régalé à la relance (44 points gagnés sur le service adverse, sur 83 disputés au total). «Le moins de temps je passe sur le court, le mieux c'est pour moi», a déclaré le lauréat de Roland-Garros à l'issue de son match. «J'ai très bien joué, pour être franc. Il y a quelques points à améliorer, mais globalement, je suis satisfait», a estimé Carlos Alcaraz, qui se frottera à un autre Italien, le 34e mondial Luciano Darderi, en 16e de finale.

Numéro 1 mondial

Si l'Espagnol remporte ce tournoi pour la deuxième fois après 2022 ou fait au moins aussi bien que Jannik Sinner, il reprendra à l'Italien la couronne de numéro 1 mondial. En quête d'un sixième titre en Grand Chelem, l'Espagnol de 22 ans a en tout cas déjà fait mieux qu'en 2024 (élimination au 2e tour). Tenante du titre à New York, Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est quant à elle imposée en deux sets mercredi au 2e tour. Bousculée dans le premier set, la Bélarusse a battu la Russe Polina Kudermetova (WTA 67) 7-6 (7/4) 6-2.

Aryna Sabalenka subira un test intéressant en 16e de finale. La Bélarusse sera opposée à la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 30), finaliste à Flushing Meadows en 2021 et lauréate fin juillet du WTA 500 de Washington.