Match ce dimanche
Alcaraz rejoint Sinner en finale du Masters

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale du Masters ATP à Turin. Il affrontera dimanche Jannik Sinner, son grand rival italien et dauphin au classement.
Publié: il y a 40 minutes
Le no 1 mondial Carlos Alcaraz s’est qualifié pour la finale du Masters ATP de Turin. Il y retrouvera dimanche Jannik Sinner, son rival italien et actuel no 2 mondial. Alcaraz a dominé le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8) en deux sets, 6-2 6-4. Pour la première fois de sa carrière, «Carlitos», qui avait été éliminé dès la phase de poules l'an dernier, peut prétendre au titre suprême de «maître».

Il a écoeuré Auger-Aliassime sans réponses face à la puissance et la précision des coups droits de l'Espagnol qui s'est imposé en une heure et 24 minutes de jeu. Mais pour décrocher son neuvième titre de l'année, le 25e de sa carrière à 22 ans, l'Espagnol va devoir faire tomber une montagne.

Il affrontera Sinner pour la sixième fois cette saison, à chaque fois en finale. L'Espagnol mène par quatre victoires à un au bilan de leurs confrontations en 2025. Mais l'Italien a impressionné depuis le début de la semaine.

