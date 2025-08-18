DE
Malade, Jannik Sinner doit abandonner à Cincinnati
Malade, Jannik Sinner doit abandonner à Cincinnati

Masters 1000 de Cincinnati
Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz sacré à Cincinnati sur abandon de Jannik Sinner

Carlos Alcaraz a remporté le Masters 1000 de Cincinnati. L'Espagnol a bénéficié de l'abandon en finale du no 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner.
Carlos Alcaraz n'a pas dû s'employer trop longtemps lundi.
Visiblement diminué, l'Italien âgé de 24 ans était mené 5-0 dans la première manche quand il a jeté l'éponge, offrant un premier titre dans l'Ohio à son grand rival Alcaraz, no 2 mondial.

L'état de santé de Sinner interroge alors que l'US Open débute dimanche. «Je suis désolé les gars, je ne peux pas. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Je me sens mal. Je ne peux pas me déplacer, j'ai l'impression que je vais m'effondrer. Je suis désolé pour les fans», a expliqué Sinner au superviseur après avoir fait appel à un médecin. «Soigne toi bien, c'est le plus important», lui a tout de suite lancé Alcaraz.

Très attendu, ce nouveau duel n'aura pas vraiment eu lieu après le succès d'Alcaraz en finale de Roland-Garros, puis celui de Sinner à Wimbledon.

