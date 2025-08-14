L'ancienne joueuse de tennis Monica Seles souffre d'une grave faiblesse musculaire. Ce n'est pas le premier coup dur dans sa vie mouvementée. Rétrospective.

Monica Seles souffre d'une grave faiblesse musculaire.

Björn Lindroos

La nouvelle a suscité l’émotion ce mardi. Monica Seles a révélé dans une interview qu’elle souffre depuis trois ans d’une maladie neuromusculaire auto-immune, la myasthénie. Une grave faiblesse musculaire qui affecte fortement sa vie. «Je jouais au tennis avec des enfants et j’ai cru voir deux balles. Ce sont des symptômes qu’on ne peut pas ignorer», explique-t-elle à l’agence de presse AP.

Pour Monica Seles, ce n’est toutefois pas le premier coup du sort. Le 30 avril 1993, sa vie a changé à jamais. Alors âgée de 19 ans, elle est en tête du classement mondial et a remporté six des huit derniers tournois du Grand Chelem. Avec Steffi Graf, elle entretient alors l’une des rivalités les plus légendaires de tous les temps dans le tennis féminin.

Tentative d’assassinat

En cette soirée de printemps, elle joue un quart de finale à Hambourg. Assise sur le banc pendant une pause, elle est alors attaquée dans le dos. Un homme, qui s’avérera plus tard être un admirateur pathologique de sa rivale Steffi Graf, la poignarde depuis le public.

Monica Seles s’écroule de douleur alors que l’agresseur est maîtrisé dans le public. Fort heureusement, le coup de couteau ne touche «que» les tissus musculaires et fibreux. Mais ce véritable attentat la touche plus durement sur le plan psychologique. Elle doit lutter contre l’anxiété, la dépression, les troubles alimentaires et les cauchemars. Ce n’est que deux ans plus tard qu’elle retournera sur un court de tennis.

Blessures et coup du sort

Mais la joueuse n’est plus la même. Elle remporte certes encore un Grand Chelem et revient à son meilleur niveau sur certains matches, mais elle n’arrivera à égaler sa constance de l’époque. A cela s’ajoutent diverses blessures et le décès de son père au printemps 1998, des suites d’un cancer.

Au début des années 2000, l’Américaine née à Novi Sad, en Serbie, connaît des problèmes récurrents au niveau du dos et des pieds. Vers la fin de sa carrière, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Retraite après une longue pause

Pourtant, pendant longtemps, elle n’officialise pas la fin de sa carrière. Ce n’est que plus de quatre ans après sa dernière apparition professionnelle en 2003 et après de nombreuses spéculations sur son retour qu’elle annonce se retirer en février 2008.

Après sa carrière, Monica Seles s’occupe de jeunes athlètes et leur offre un soutien psychologique. Elle fait ainsi parler toute son expérience.

Désormais, elle est donc à nouveau confrontée à des difficultés. Elle raconte notamment qu’elle a des difficultés à se coiffer au quotidien. C’est un autre chapitre de la vie mouvementée de Monica Seles qui s’ouvre.