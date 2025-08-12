DE
Difficultés quotidiennes
Monica Seles atteinte d'une maladie auto-immune

L'ancienne championne de tennis Monica Seles révèle sa lutte contre une maladie neuromusculaire auto-immune depuis trois ans. L'Américaine d'origine yougoslave décrit les défis quotidiens causés par la myasthénie grave, affectant sa vision et sa force musculaire.
Publié: il y a 17 minutes
Durant sa carrière, Seles a remporté neuf tournois du Grand Chelem.
Photo: IMAGO/PCN Photography
ATS Agence télégraphique suisse

L'ancienne numéro 1 mondiale Monica Seles souffre depuis trois ans d'une maladie neuromusculaire auto-immune. L'Américaine née en ex-Yougoslavie en parlé publiquement lors d'un entretien avec l'agence de presse AP.

La joueuse de 51 ans a expliqué comment elle était affectée par cette maladie connue sous le nom de myasthénie grave. Elle a notamment raconté qu'en jouant au tennis, elle avait soudain vu la balle en double et qu'elle avait manqué son coup.

Il lui a fallu un certain temps avant de pouvoir parler de ses troubles. «Cette maladie a de grandes répercussions sur ma vie quotidienne», a-t-elle déclaré. Outre une vision perturbée, cette maladie provoque une faiblesse musculaire dans les bras et les jambes.

Durant sa carrière, Seles a remporté neuf tournois du Grand Chelem (quatre Open d'Australie, trois Roland-Garros et un US Open). Elle avait disputé son dernier match professionnel en 2003.

