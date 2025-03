1/6 Henry Bernet s'enthousiasme pour le rouge et le bleu - il suit le FC Bâle de près. Photo: STEFAN BOHRER

Marco Pescio

Qu’Henry Bernet (18 ans) garde toujours un œil sur le football n’est plus un secret depuis longtemps. Le jeune talent du tennis bâlois, vainqueur du tournoi junior de l’Open d’Australie en janvier, est un grand fan du FC Bâle. La surprise est donc totale pour lui lorsque la voix de Xherdan Shaqiri (33 ans) résonne dans le podcast Let’s talk about Tennis de Swiss Tennis.

L’ancien international suisse a été invité à poser quelques questions dans le cadre d’une nouvelle rubrique – une proposition qu’il a acceptée avec enthousiasme. «Salut, c’est Xherdan», lance l’ex-star de la Nati, avant d’enchaîner: «Comment ta vie a-t-elle changé après ta victoire à l’Open d’Australie? Et comment fais-tu pour suivre le FCB malgré tous tes déplacements? Meilleures salutations de Bâle!»

Bernet réagit avec étonnement – et un sourire: «Je ne m’attendais pas à ça maintenant!» Puis il explique: «Dès que je peux, je vais au stade». Son frère Louis possède un abonnement, ce qui lui permet parfois de l’accompagner. «Je suis le FCB de très près. Surtout maintenant, avec la lutte pour le titre et la Coupe où on est encore en course.»

«Shaqiri a toujours été champion»

Croît-il à un sacre bâlois dans cette Super League ultra disputée? Bernet y croit, du moins il l’espère sincèrement: «Shaqiri a toujours été champion avec le FCB jusqu’à présent. J’espère qu’il pourra encore le confirmer!»

Et sa nouvelle vie après le triomphe de Melbourne alors? Bernet évoque l’agitation des premiers jours après son retour, mais aussi le retour au calme qui a suivi. Il a levé le pied, joué un peu moins, et profité de la pause pour digérer tout ce qu’il avait vécu: «Ça m’a fait du bien». Désormais, il se réjouit de passer à l’étape suivante: disputer plus régulièrement des tournois professionnels. «Tout recommence à zéro. Ça va être intéressant.»

Bernet préfère toutefois garder la tête froide. Il ne veut pas nourrir d’attentes exagérées: «Je n’ai pas encore assez de repères pour vraiment savoir où je me situe dans le monde pro». Mais il garde confiance: «J’ai quand même le sentiment que je peux franchir un cap cette année – si je reste en forme et joue un bon tennis». Il est actuellement classé 786e mondial chez les hommes et occupe la 2e place au classement junior.