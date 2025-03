Chris Wood averti pour avoir signé des autographes

Trois buts et un carton jaune pour Chris Wood face aux Fidji. Photo: Getty Images

La Nouvelle-Zélande a réalisé une belle affaire dans sa course vers un ticket qualificatif pour la prochaine Coupe du monde. A Wellington jeudi soir, l'équipe dirigée par l'Anglais Darren Bazeley s'est facilement imposé sept à zéro face aux Fidji en demi-finale des qualifications océaniques.

Ce succès a notamment été marqué par le triplé inscrit par Chris Wood. L'attaquant de Nottingham Forrest, surprise de Premier League cette saison, a par la même occasion marqué ses sept, huit et neuvième but en quatre matches de qualifications (6e, 56e, 60e). Sorti dans la foulée, le capitaine néo-zélandais s'est également fait remarquer hors terrain. Et pour une raison pour le moins surprenante.

La Nouvelle-Zélande, immense favorite

En effet, l'attaquant star de la sélection a été averti par l'arbitre de la rencontre, le Tahitien Norbert Hauata, pour avoir passé la balustrade menant aux tribunes et signé des autographes à des supporters au lieu de regagner immédiatement son banc de touche. Cet avertissement, Chris Wood l'a cependant pris avec le sourire et n'a fort heureusement pas gâché sa soirée.

L'attaquant aux 80 sélections pour 41 buts sera bien présent lundi pour affronter la Nouvelle-Calédonie, tombeuse de Tahiti lors de l'autre demi-finale (3-0). Le vainqueur obtiendra un billet pour la prochaine Coupe du monde alors que le perdant devra passer par les barrages intercontinentaux, joués sur deux tours.