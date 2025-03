Kylian Mbappé s'est fait engueuler par Luka Modrić

Coéquipiers en club, les deux hommes se sont vite rabibochés après la séquence. Photo: AFP

Blick Sport

Ce jeudi soir, l'équipe de France a subi une défaite décevante 2-0 contre la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations. RMC Sport souligne que Kylian Mbappé a connu une soirée difficile face à la défense croate, prolongeant sa série sans but à six matches en sélection. Cependant, c'est bien lui qui a eu la meilleure occasion française à la 81e minute, son tir ayant été repoussé par le gardien Livakovic.

Vers la fin du match, une scène plutôt comique s'est produite entre Mbappé et son coéquipier du Real Madrid, Luka Modrić. Après un dribble de l'ancien parisien dans la surface, le Croate l'a rattrapé et taclé. L'attaquant français est tombé, provoquant la colère de son coéquipier en club qui l'a accusé de simulation. La scène s'est terminée avec les rires du Français.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cela n'a pas empêché Luka Modric de faire l'éloge de son coéquipier du Real après le match: «Kylian en tant que joueur... C'est difficile de dire quelque chose sur lui qui n'a pas déjà été dit. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est le genre de personne qu'il est. Poli et modeste, toujours prêt à aider et prêt à plaisanter, ses qualités humaines sont peut-être plus grandes que ses qualités footballistiques.» Le milieu de terrain croate a également évoqué le match retour prévu dimanche au Stade de France: «Ils ont de grands joueurs, vous avez vu quel genre de banc ils ont, ce sera un match retour très difficile et exigeant, mais nous donnerons le meilleur de nous-mêmes.»

L'équipe de France se trouve désormais dans l'obligation de réaliser un exploit lors du match retour pour espérer atteindre le Final Four de la Ligue des Nations. La tâche s'annonce ardue face à une équipe croate qui a démontré sa solidité lors du match aller.