«Le privilège de ma vie»
Le directeur de l'Open d'Australie rejoint la fédération américaine

Craig Tiley, directeur de l'Open d'Australie depuis 2006, dirigera la Fédération américaine de tennis. Tennis Australia a annoncé son départ ce 25 février 2026, après des années marquant une croissance du tennis australien.
Le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley, va quitter son poste. Il va prendre la tête de la Fédération américaine (USTA), a annoncé mercredi son équivalent australien.

Egalement directeur général de la fédération de tennis du pays océanien, Craig Tiley restera encore pour plusieurs mois aux commandes pour faciliter la transition, indique un communiqué de Tennis Australia. «Diriger cette équipe a été le privilège de ma vie», a réagi Tiley dans cette même communication.

L'ancien coach du Vaudois George Bastl ou du St-Gallois Ivo Heuberger était devenu en 2006 le directeur de l'Open d'Australie, l'un des quatre tournois du Grand Chelem, avant d'être nommé directeur général de la fédération australienne en 2013. Le président de Tennis Australia, Chris Harrop, a salué le mandat de Craig Tiley, durant lequel «la pratique et l'intérêt pour notre sport n'ont cessé de croître».

Crédibilité et engagement

Côté américain, le président de la fédération, Brian Vahaly, a dit souhaiter faire grimper le nombre de pratiquants à 35 millions d'ici 2035. De ce point de vue, «Craig apporte une combinaison rare entre une crédibilité mondiale au plus haut niveau du sport et un engagement établi pour développer cette discipline à la base», a-t-il écrit dans un communiqué.

